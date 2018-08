BBC divulga diretores e roteiristas da nova temporada de ‘Doctor Who’

A BBC divulgou a lista completa dos diretores e roteiristas da nova temporada de 'Doctor Who' Foto: BBC/Divulgação

A emissora britânica BBC divulgou os diretores e roteiristas da nova temporada da popular série Doctor Who, que irá estrear no segundo semestre de 2018. O novo showrunner da produção, Chris Chibnall, que assumiu a função em julho de 2017, destacou a diversidade do grupo e que isso faz com que cada episódio tenha estilo e vida próprios.

“Nós temos uma equipe de roteiristas que trabalha silenciosamente e secretamente há muito tempo, criando personagens, mundos e histórias para divertir e comover. Um grupo de diretores que concretizaram estes roteiros, trazendo estas ideias, imagens e emoções à realidade com coragem e diversão”, disse Chibnall.

“Originários de diferentes lugares, com gostos e estilos próprios, eis o que os une: são pessoas incríveis e brilhantes em seu trabalho. Eles amam Doctor Who. E todos trabalharam além do esperado em um esforço para trazer ao público algo especial, ainda este ano”, completou.

Entre os destaques no grupo divulgado pela BBC, estão Mark Tonderal, que dirigiu episódios de Lucifer e Gotham, além dos retornos dos diretores Jamie Childs e Jennifer Perrott. A roteirista Malorie Blackman, ganhadora de prêmios por livros infantis, é a destaque entre os escritores dos novos episódios.

A 11ª temporada de Doctor Who vai trazer a atriz Jodie Whittaker como a Doctor, se tornando a primeira mulher a assumir o papel de protagonista da série. No Brasil, a produção será transmitida através da plataforma de streaming Crackle.

Confira abaixo a lista completa de diretores e roteiristas.

Diretores

Sallie Aprahamian (Extremely Dangerous, The Sins e Real Men)

Jamie Childs (Doctor Who)

Jennifer Perrott (The Ravens, Doctor Who)

Mark Tonderai (Gotham, Lucifer, Black Lightning)

Roteiristas

Malorie Blackman (Pig Heart Boy)

Ed Hime (Skins e The Incomplete Recorded Works of a Dead Body)

Vianay Patel (Murdered By My Father)

Pete McTighe (Wentworth)

Joy Wilkinson (The Life and Adventures of Nick Nickleby)