'BBB23': Reality show terá nova dinâmica para a premiação final

O 'BBB 23' tem previsão de estreia para o dia 16 de janeiro. Foto: TV Globo

Quando o Big Brother Brasil 22 estava no ao ar, em janeiro, muitas questões envolvendo o programa foram discutidas nas redes sociais. Uma delas chamou bastante a atenção: Muitos fãs do reality show da TV Globo creditaram o fato da atração não ter caído tanto no gosto popular ao elenco.

Para muitos internautas, era fraco e isso poderia ser revolvido se o prêmio do grande vencedor fosse bem mais que R$ 1,5 milhão, e isso motivaria mais candidatos com perfis interessantes, principalmente famosos, a se increverem nas temporadas seguintes. Parece que a direção do BBB ouviu a opinião do público e resolveu trazer novidades.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 2, pela emissora, os brothers e sisters – que serão novamente divididos entre Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos) – poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da 23ª edição do Big Brother Brasil, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor. "Então, mais do que nunca, escapar dos paredões e resistir mais tempo no game será fundamental", disse um trecho do texto, sem dar detalhes, mas com promessa de que novas informações serão divulgadas em breve.

O primeiro prêmio do programa foi de R$ 500 mil, em 2002, e permaneceu da 1ª até a 4ª edição. Já de 2005 até 2009, o valor subiu para R$ 1 milhão. A partir da 10ª edição, passou para R$ 1,5 milhão e tem sido o mesmo desde então.

Com previsão de estreia para 16 de janeiro, o programa volta com as já conhecidas dinâmicas do BBB: prova do líder, do anjo, bate-volta, resistência e as festas.

O BBB 23 continuará sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt . A produção é de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho .

'Esquenta' de Boninho

Boninho tem soltado alguns spoilers nas redes sociais, mostrando os bastidores da preparação do BBB23. Ele chegou a compartilhar um vídeo das seletivas e também registrou um encontro com o apresentador Tadeu Schmidt.

Vencedor do BBB22

O ator e cantor Arthur Aguiar foi o campeão do Big Brother Brasil 22 . Ele levou o prêmio de R$ 1,5 milhão com 68,96% dos votos, além de um carro.

O atleta Paulo André , o PA, ficou em segundo lugar, com 29,91% dos votos, e ganhou o prêmio de R$ 150 mil. O ator Douglas Silva , terceiro lugar com 1,13%, ficou com o prêmio de R$ 50 mil.

Arthur ficou famoso por seus papéis em Rebelde (2011) e Malhação: sonhos (2014). Fez participações em outras produções da Globo, como Cama de Gato (2009) e Tempos Modernos (2010). Mais recentemente, fez a série Segunda Chamada (2019), na qual atuou com Linn da Quebrada , que também esteve no BBB 22.