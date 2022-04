'BBB22': Scooby conformado com possível eliminação e visita de Boninho são destaques do dia

Brothers são surpreendidos com visista de Boninho Foto: Globoplay

Esta quinta-feira, 21, será marcada por mais uma eliminação no Big Brother Brasil 22. Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scooby disputam a berlinda desta vez, porém, a tarde na casa mais vigiada do Brasil foi marcada por um clima de descontração e visitas inesperadas.

Após a festa desta quarta-feira, 20, os sobreviventes do reality conversaram sobre a celebração, Scooby demonstrou estar preparado para uma possível despedida, durante seu raio-X.

Além disso, os participantes foram surpreendidos com a presença de ninguém mais ninguém menos que o Big Boss. Boninho visitou os integrantes do programa para uma ação promocional da Globo. Confira os destaques do dia:

Scooby triste no raio-X

Pedro Scooby no confessionário Foto: Globo

Pedro Scooby está fazendo as pazes com a possibilidade de deixar o BBB. No confessionário, o rapaz comentou que aproveitou a festa do dia anterior como se fosse a última no programa.

"Já curti a festa em clima de despedida", confessou. "Reta final, agora faltam poucos dias pra acabar. Sou muito agradecido por tudo o que eu vivi aqui. Muito mesmo." "E vou deixar uma música pra vocês: 'Celebrando a Vida', do L7nnon, que fala muito comigo", concluiu.

Boninho invade a casa

Boninho, o diretor de televisão da Globo responsável pelo reality, entrou fisicamente na casa para conversar com os brothers e comandar uma dinâmica promocional da emissora.

Esta foi a primeira vez em que ele visita a casa com os brothers lá dentro. Alguns se assustaram com a presença do chefão, mas o clima logo ficou descontraído e Boninho chegou brincar com alguns dos participantes.

Os rapazes ficaram surpresos com a descontração do diretor, e a visita levantou os ânimos da casa durante a tarde.

Mimos do Big Boss

Em ação especial no #BBB22, Eliezer descobre que pode participar de novela da TV Globo: 'Tá de sacanagem!' ➡️ https://t.co/gXTYau5YNz #RedeBBB pic.twitter.com/feSAvHxjlV — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2022

Boninho também garantiu presentes especiais para os confinados, baseados na programação do canal. Eliezer ganhou um dos maiores: uma visita às gravações de uma nova novela, além da chance de fazer uma participação especial na trama.

Douglas Silva recebeu a oportunidade de aparecer no programa "É de Casa" com um parente, e expor uma receita própria ao vivo. Além da eliminação, os brothers terão uma nova prova hoje à noite, que pode garantir ou a liderança ou uma passagem direta para a final.