BBB22: Eli, Gustavo e Paulo André estão no 15º paredão

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no 15º paredão do Big Brother Brasil 22. O resultado será definido na próxima terça-feira, 19.

Após a eliminação de Jessilane, neste domingo 17, a prova do Líder foi vencida por Pedro Scooby. O surfista indicou Eliezer à berlinda.

Em seguida, foi a vez do votos no confessionário. Todos os brothers votaram em Gustavo - com exceção dele próprio, que votou em Paulo André. Como tinha direito a um contragolpe, ele repetiu a indicação e definiu a formação do paredão.