‘BBB21’: Quinta semana do reality terá Anjo autoimune

Tiago Leifert explica nova dinâmica para o primeiro Paredão da temporada Foto: Repredução / Globoplay

Na quinta semana do Big Brother Brasil 21, com a influenciadora Karol Conká fora do jogo e João Luiz como líder, as estratégias estão abertas. O apresentador Tiago Leifert explicou ao vivo como será a dinâmica para os próximos dias.

Quem vencer a Prova do Anjo, em vez de indicar alguém para ficar imune, vai ganhar a imunidade para si mesmo. "O Anjo vai ser autoimune”, disse o apresentador.

“E o Paredão? É um Paredão triplo, só que cinco participantes vão ser indicados ao todo”, revelou Tiago, sobre as indicações que começarão no sábado, 27, com o Big Fone tocando ao vivo apenas uma vez.

“A gente começa a formar o Paredão no sábado. Vai tocar o Big Fone e quem atender coloca três no Paredão”, contou.

No domingo, como sempre, o Líder indica alguém para a berlinda, que não terá a chance de jogar o Bate-Volta, mas poderá salvar um dos escolhidos pelo Big Fone.

A casa vota e escolhe mais um nome. O eleito pelos brothers e os dois que restaram do Big Fone vão disputar o Bate-Volta para ver quem será salvo. Dos dois que restarem mais o indicado do Líder João Luiz está formado o Paredão triplo.

A divisão da Xepa e do Vip

O professor de geografia escolheu quem vai dividir a cozinha VIP com ele, e só tem as sisters no grupo: Thaís, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Viih Tube, Sarah e Lumena. Já Pocah e Juliette vão dividir a Xepa com Gilberto, Arthur, Caio, Fiuk, Projota e Rodolffo.

Juliette não ficou feliz com a escolha do Líder, disse que sentiu “um pouco idiota” e resolveu reclamar com ele. "Não sei suas razões, não me dizem respeito nesse momento, mas eu confesso que fiquei frustrada. Porque, para mim, não é pelo Vip, não é pela comida, não é pela Xepa. É pela afinidade e pelo jogo, porque eu considero você e Camilla como meus aliados no jogo", desabafou a advogada e maquiadora. “Eu senti isso em vocês, senti de verdade. Talvez eu me enganei, mas eu senti".

Quando a paraibana questionou o professor sobre a escolha de Lumena, ele explicou: "Pelo jogo, eu também não penso como ela. Se eu tiver uma escala de prioridade entre você, Gil e a Lu, eu opto por vocês. Eu não quero que você entenda as pulseiras do Vip como minhas alianças”.