‘BBB21’: Projota é criticado por ignorar show de Daniela Mercury e aumenta sua rejeição

Daniela Mercury faz show no 'BBB21' e o rapper Projota dá as costas Foto: Reprodução / Globoplay

Na festa da noite deste sábado, 20, os confinados do Big Brother Brasil foram presenteados com um show da diva do axé, Daniela Mercury. Com 30 anos de carreira, a artista empolgou com grandes sucessos como Maimbê, Rapunzel, Nobre Vagabundo. Mas nem todos se mostraram felizes com a apresentação. Os cantores Projota e Rodolffo deram as costas para o show por longos momentos para comer e conversar e a atitude foi considerada desrespeitosa por artistas e pelo público.

A cantora Teresa Cristina, que ficou famosa por suas lives durante o isolamento social, usou o twitter para demonstrar sua indignação. “Esse povo de costas pro show deveria perder estalecas. Atitude de quinta!”. A também cantora Karina Buhr concordou com a colega, e pediu respeito. “Era exatamente esse assunto aqui em casa nessa hora. Não gosta não dança, fio, mas tem que respeitar. E ainda por cima tem gente de costas com a mesma profissão que ela. Além do que…bate cabeça pra quem veio primeiro, meu povo”, escreveu.

O rapper Projota já estava na lista dos vilões do BBB21 e piorou sua imagem com o público.