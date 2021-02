‘BBB21’: Lumena discursa sobre racismo no Jogo da Discórdia

A psicóloga Lumena Aleluia durante o Jogo da Discórdia, no 'BBB21' Foto: Reprodução/GloboPlay

Durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda, 8, Lumena disse que existia racismo estrutural na casa do Big Brother Brasil e defendeu Karol Conká. A psicóloga começou elogiando a sister, que apontou como influenciadora do jogo, e se colocou como influenciável.

"Karol como influenciadora e eu como influenciável. Por mais que estão tentando reduzir a experiência de Karol Conká a um ato específico, ela é uma das maiores influenciadoras de jornadas artísticas potencializadoras e de não silenciamento. Consegue reivindicar seus lugares de fala, falar sobre suas dores, falar sobre suas questões de insegurança, expor suas sombras, suas vulnerabilidades em rede nacional. Isso para mim é um ato de coragem, é um convite para mulheres negras entenderem a importância de não silenciar quando dói, quando existe insegurança, preterimento", discursou Lumena.

Então, se referindo à briga que Karol teve com Carla Diaz, e o acolhimento da atriz pelas sisters Viih Tube e Thaís, a psicóloga falou sobre racismo. "Carla Diaz como influenciadora, e Viih, Sarah e Thaís como influenciáveis. É interessante perceber que, nessa experiência específica, como a dor de uma mulher fenotipicamente branca mobilizou toda a casa, acionando sentimentos de compaixão, de compreensão, de acolhimento, em detrimento da dor de uma mulher negra que foi criticada, alvejada, convocada inclusive ao desejo de não estar mais no programa. Me chamou a atenção que a dor de uma mulher fenotipicamente branca acionou um acolhimento e a dor de uma mulher fenotipicamente negra causou o distanciamento da casa".

Depois do jogo, o assunto repercutiu na casa. Karol disse, em conversa com Nego Di, Lumena e Camilla, que se sentiu despresada por causa de sua cor: “Ninguém veio até mim de forma acolhedora”, reclamou a rapper. “Uma mulher branca tem que chegar com cuidado para falar com uma mulher preta, não chegar com agressividade porque ela tem feridas”.

O discurso de Lumena provocou reação nas redes sociais.

Gentemmm, e o susto que esse pessoal vai tomar quando sair e assistir sua própria conduta perante os conflitos? O mundo vai além do próprio umbigo, gentem. Em horário nobre, uma lição que só o tempo ensina. — Elza Soares (@ElzaSoares) February 9, 2021

O discurso da Lumena não representa movimento nenhum! As podridões da Lumena é sobre ela, nunca sobre o movimento negro! Um desserviço. #BBB21 — ERIKA HILTON ️‍⚧️ (@ErikakHilton) February 9, 2021

“Militante milita lá fora”. Caramba, Lumena. Que loucura, bicho. — Tainá Müller (@tainamuller) February 9, 2021

A Lumena não representa todas as mulheres negras. A Lumena é a Lumena. Um indivíduo. Pode parecer óbvio, mas acho importante vocês terem isso em mente antes de usá-la como exemplo para reproduzir por ai o estereótipo de negra raivosa que assola mulheres negras — Lare (@laressa) February 9, 2021

Fenotica... o que? — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) February 9, 2021

Lumena também foi criticada por rir da imitação de travesti de Arthur. Na primeira semana de programa ela condenou Caio por fazer o mesmo.

A Lumena está rindo, nesse momento, do Arthur imitando uma travesti de maneira caricata. 1. A Lumena mostrando como tem sido uma pessoa contraditória. 2. O Arthur está sendo transfóbico. 3. A Lumena está sendo tão transfóbica quanto o Arthur por achar tudo isso engraçado. — Ana Flor (@Tdetravesti) February 9, 2021

Olha a lumena autorizou o arthur a fazer imitações com jeitos feminino e ainda achou graça, é incrível esssa militância seletiva dessa mulher #BBB21 pic.twitter.com/vI46F1dnAk — allexandre (@ttdoalle) February 9, 2021