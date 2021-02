‘BBB21’: Lucas Penteado recebe apoio de seguidores nas redes sociais

O paulistano Lucas Penteado, 24, é ator e já esteve em 'Malhação'. Foto: Globo / Divulgação

Lucas Penteado e Gilberto fizeram história no Big Brother Brasil na madrugada deste domingo,7, ao protagonizarem o primeiro beijo gay do reality. O ator admitiu ser bissexual, porém alguns colegas o acusaram de estar mentindo para ganhar o jogo. Sentindo-se isolado, Lucas arrumou as malas e foi embora. Fora da casa, os fãs se manifestaram na internet para acolher o ex-participante, que é o assunto mais comentado e já coleciona mais de 4 milhões de seguidores no Twitter.

Foi durante a segunda festa do líder, a Holi Festival, que Lucas e Gilberto estavam curtindo a pista, dançando, conversando, quando surpreenderam a todos com o beijo mais comentado do BBB. Na internet, o casal recebeu o apoio dos fãs do programa.

Quem me representa hoje no BBB é o Gil, que levanta bandeira e que protagonizou um beijo gostoso juntamente com o Lucas. Arrasaram, falo mesmo — Nicole Bahls (@NicoleBahls) February 7, 2021

Na casa, o beijo dos brothers foi recebido com aplausos e vivas. Porém, nem todos receberam bem o casal, que provocou polêmica. Alguns brothers duvidaram da sua bisexualidade e das suas intenções com Gil. Lucas não recebeu bem os comentários e, diante dos burburinhos, garantiu que sua intenção foi verdadeira, depois arrumou as malas e foi para a frente do confessionário. Gil e Juliette tentam persuadir o amigo. "Eu vou embora. Tão me tirando. Isso aqui não é pra mim", rebateu Lucas, que teve a sua saída confirmada pela produção.

Mais uma vez, o ator recebeu o apoio dos seguidores do programa na internet e já está tem até vaquinha para lhe dar o prêmio de R$1,5 milhão.

Lucas, você foi observado por nós aqui fora e te consideramos muito maior que tudo isso. Deixa esse lugar tóxico e receba todo amor que você merece aqui, conosco. É mais, se depender de nós, os um milhão e meio vai acontecer por nossa conta mesmo! ✊ @koka_lucas pic.twitter.com/4SaIxY7Aka — Santiago, Raull. (@raullsantiago) February 7, 2021

Eu não peguei um homem. Eu peguei O HOMEM! Eu também, Lucas! @hugomoura1 — Deborah Secco (@dedesecco) February 7, 2021

Ei, @koka_lucas ,saiba que eu tô sempre desistindo de algo tbm! Nada é mais humano do que saber nosso limite, mlkão! — Joel Luiz (@joelluiz_adv) February 7, 2021

Antes de qualquer coisa, não desumanizem o @koka_lucas! Ele ainda é um ser humano. Com acertos e erros. Na minha opinião, no #BBB21, ele foi um grito de coragem, do começo ao fim. Como disse antes, eu desisto todos os dias, começo e recomeço sempre. Isso é viver com dignidade. — JOTA MARQUES (@jotamarquesrj) February 7, 2021