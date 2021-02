‘BBB21’: Logo após a eliminação, Karol pediu desculpa pelos seus erros

Karol Conká dá entrevista logo depois de sua eliminação: 'se não for para dar aquela tombada, não sou eu' Foto: Reprodução / Globoplay

Ao ser eliminada do Big Brother Brasil 21 com 99,17%, maior rejeição da história, Karol Conká conversou com Tiago Leifert. O apresentador afirmou que a rapper sabia o que aconteceu e ela logo respondeu: "Eu me perdi dentro de mim. E me senti muito frustrada. Nunca imaginei que eu fosse dar uma surtada assim no programa. Realmente quando a gente entra na casa é tudo muito louco”, revelou a maior vilã do BBB.

A artista entrou em conflito com muitos participantes do programa e deu declarações consideradas ofensivas pelo público. "Eu percebi que eu tenho um grande problema com animosidade. Eu já sabia disso, mas eu não sabia que era tão forte assim. Eu descobri isso na casa. Tanto que eu falei que se eu saísse eu ia direto para a terapia para consertar isso", revelou Karol.

Ainda no palco da eliminação, a rapper se desculpou pelo seu comportamento. "Perdão, Brasil! Perdão a todo mundo que se sentiu atingido por esse meu erro, essa minha falha de personalidade. Preciso arrumar isso. E sou muito grata por participar desse programa porque só assim para eu aprender, para eu enxergar com olhos mais abertos", disse. "Desculpa, mãe. Desculpa, filho. Já estou voltando e vou colocar a cabeça no lugar".

Não foi sem querer

No bate-papo promovido pela Globo após cada eliminação, Karol avaliou o seu jogo. "Me sinto a vilã da edição. E, se não for para dar aquela tombada, não sou eu", abriu a artista.

Segundo ela, o “gabinete do ódio”, como a internet apelidou o grupo de vilões da casa composto por Conká, Pocah, Projota, Lumena, e Nego Di (eliminado na semana passada), foi criado para sacudir o programa.

"A gente era a galerinha vilã. A gente começou essa brincadeira lá dentro de falar que está muito ‘água com açúcar’, muita palhaçada. Critério de afinidade me irrita, me enjoa. Projota chegou dando uma cutucada, falando 'vamos começar a jogar'", contou. "Não dá para tirar uma onda de férias, ali é um jogo. Começava a ficar um pouco indignada com essa parte. Me enfiei em um grupão da galera que estava com mais sangue nos olhos".

A ideia era eliminar os participantes mais fortes primeiro, como Sarah, Gilberto e Juliette, grupo chamado de G3 por ser o favorito. Mas depois da alta rejeição de Nego Di e Karol, que está deixando Projota preocupado, ficou claro que o jogo do grupo não está dando certo.

Karol acredita que a sua saída vai mudar o rumo do programa. “Algumas pessoas vão ficar mais reflexivas, principalmente com o que falei há uns dois dias de pedir para sair. Vão achar que eu saí porque fiz coisa errada, mas também porque pedi para sair. O que me eliminou foi a minha parte vilã", afirmou. "Se for analisar bem, esses erros que cometi não foram tão graves assim. O julgamento vem à tona, mas ninguém sabe o que é estar lá dentro sendo eu".

Do romance ao caos

A rapper também falou sobre a sua relação com Arcrebiano, com quem trocou beijos em uma festa, mas depois foi motivo de desafeto com Carla Diaz por ciúmes.

"Comecei a achar ele interessante depois dessa segunda festa, quando a gente conversava, achei ele fofinho, querido. Achei interessante viver algo ali", contou.

Mas depois do romance, Karol se sentiu rejeitada pelo modelo e chegou a votar nele para o Paredão. "Coisa de vilã, né, gente. Coisa de gente louca. Ele me deu vômito, eu dei vômito para ele (no Queridômetro). Eu tenho esse lado empático, não queria deixar ele mal".

A confusão acabou sobrando para Carla Diaz, que Karol acreditou estar interessada em Bil. Ainda na casa, ela se mostrou arrependida do modo como lidou com o ciúmes que sentiu. "Na minha cabeça, lá dentro, tudo maximiza. Tudo lá dentro vira um dinossauro. O cara está ali, fica comigo, aí chega numa parte do dia, ela estava junto com ele. Eu alimentei um monstrinho na minha cabeça", contou a rapper, que chegou a colocar a sister no grupo VIP quando foi Líder na terceira semana. “Era o mínimo eu dar a pulseira para ela”.

Outras desavenças

Depois de Carla, foi a vez da Camilla de Lucas entrar em desavença com a artista. "Camilla entrou num assunto que ela não foi chamada. Era Arthur, Caio, Fiuk e meu nome no meio... Porque o que pegou foi que ela disse que era a minha palavra contra a do Gil. Só que não era a 'minha palavra', era a minha palavra, a do Caio, do Fiuk e do Arthur", disse.

Juliette também foi alvo da curitibana, que deu uma declaração acalorada sobre os modos da paraibana e foi acusada de xenofobia. "A Ju chegou na casa causando. Foi um probleminha no começo. Hoje eu vejo quem é a Juliette mesmo, ela foi a minha fair play. O que me incomodou nela foi a incoerência, ficava brincando, dava em cima dos caras, os caras ficavam incomodados", relatou.

Karol acredita que não causou o isolamento da advogada no começo do programa. "Não fui eu quem causou isso. Fui levada a fazer isso, porque tive real medo de falar com a Juliette. Eu não a entendia, ela falava uma coisa, depois falava outra. As pessoas ficavam nessa de 'ela quer palco, vamos deixar ela respirar'", lembrou.

Relação com Lucas Penteado

Um dos principais motivos para o cancelamento de Karol na internet, além da declaração polêmica sobre Juliette, foi a atitude da cantora com Lucas Penteado, que estava tendo problemas para se adaptar ao jogo e foi maltratado pela sister. Ela acabou pedindo desculpas para o ator.

"Eu percebi que ele tem um problema mesmo, com animosidade também, e achei injusto eu reduzir ele só àquele momento. Ele não é só aquela pessoa chata que perturba. Ele é uma pessoa muito inteligente. E eu achei que deveria ter mais empatia nessa situação e pedir perdão", explicou. "Eu gosto do Lucas, acho ele muito inteligente e temos muito a aprender com ele".

No final do bate-papo, Karol deixou um recado para o público: "Me desculpem. Estou arrependida do que fiz, sim. Tenho a cara de pau de reconhecer meu erro. Mas tenho também disposição de arrumar. Me ‘descancelem’, por favor. Me deem uma chance de melhorar", finalizou.