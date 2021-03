‘BBB21’: Famosos brincam com falas de Lumena para comentar sua saída

Lumena é a quinta eliminada do 'Big Brother Brasil 21', com 61,31% dos votos do público Foto: Instagram/@bbb

Lumena Aleluia foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil 21. A baiana teve falas polêmicas no programa, mas depois da edição bater recordes de rejeição de eliminados anteriores acima dos 90% dos votos, ela saiu com certa tranquilidade recebendo "apenas" 61,31% dos votos. Seu rival no Paredão foi Projota, mas o rapper ficou na casa com 37,07%. Arthur teve 1,62% do montante.

A psicóloga gerou memes na internet com as suas falas "eu não autorizei" e "ressignificando o que você disse", entre outros discursos que usou para militar durante o reality show e foram considerados exagerados pelo público.

Após a saída da baiana da casa, artistas brincaram com as falas de Lumena e desejaram sorte fora do programa.

É sobre ressignificar investigar e acionar o corre da trajetória do rolê da jornada do itinerário e narrativa da subjetividade da militância dentro do #BBB21 sem deslegitimar o B.O que vc vai acessar aqui fora. E lembrar de ñ usar uma pauta coletiva pra resolver um B.O q é seu! — João Vicente (@joaovicente27) March 3, 2021 Lumena não deve sofrer nenhuma consequência aqui fora pelo que fez lá dentro mas vamos rezar pra ela não descobrir o clubhouse — João Vicente (@joaovicente27) March 3, 2021 VEM RESSIGNIFICAR SUA JORNADA AQUI FORA, LUMENA! #BB21 — Deborah Secco (@dedesecco) March 3, 2021 ela tá cansada de ouvir palavras... imagina nois — marilia esta otimista (@MariliaMReal) March 3, 2021 Fim de jogo, Lumena! Você não autorizou, mas o Brasil te tirou. Espero que você veja com humor os memes e as milhões de vezes que usamos a frase “Lumena autorizou”, talvez você ouça muito isso nas ruas. — Mumuzinho (@MumuzinhoC) March 3, 2021 Vlw Lumena, autorizamos sua saída tá — Kevinho (@kevinho) March 3, 2021

Felipe Neto ainda brincou com o fato da Karol Conká estar participando de vários programas da Globo e perguntou se a parceira da rapper no BBB21 também terá essa chance.

Será q a Globo tb vai botar a Lumena no Faustão, Fantástico, É de Casa, Malhação, Jornal Hoje e no futebol pra ajudar a salvar a imagem dela? E pq não teve comercial de 5 minutos antes do papo agora? — Felipe Neto (@felipeneto) March 3, 2021

Outros desejaram sorte para a psicóloga na “vida real”.

Não dá pra comparar a estrutura de um pipoca com um camarote pra suportar uma mega rejeição, pessoal. A Lumena vai cair no mundo com a “real” estampada no rosto dela como sempre foi, sem precisar de 90% d rejeição. Podem acreditar. Mas é uma menina, tem bons valores e vai longe. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) March 3, 2021 Fico feliz da pipoca ter saído com uma rejeição baixa. Lumena, seu itinerário tem caminhos. Conte conosco na sua jornada fora da casa, viu!? Todo mundo erra e todo mundo aprende. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) March 3, 2021 Brincadeiras a parte, que a Lumena possa ser muito feliz aqui fora! #BBB21 #RedeBBB — Wesley Safadão (@WesleySafadao) March 3, 2021 Que Deus abençoe a jornada da Lumena aqui fora ❤️ — FLAY | 11.03 (@flaayoficial) March 3, 2021

Veja a selfie da Lumena Aleluia após a saída do BBB: