‘BBB21’: Babu Santana analisa o jogo após saída de Karol

Babu Santana participa de bate-papo após saída de Karol Conká e afirma que jogo vai mudar Foto: Globo / Divulgação

Na noite de terça-feira, 23, enquanto Karol Conká deixava a casa do BBB21 como a quarta eliminada, com 99,17% dos votos, o ex-BBB Babu Santana foi convidado pelo reality para dar sua opinião sobre o futuro do jogo.

O ator e cantor, que participou da edição passada como um dos favoritos, acredita que a saída de Karol deve gerer muitas mudanças no jogo, que ainda está no começo. "Quando uma pessoa sai, mexe muito com o jogo. Na nossa edição, quando o Pyong saiu, mexeu muito a estrutura do jogo", analisou.

Babu, que esteve em vários Paredões do BBB, garantiu que voltar da berlinda não quer dizer que você está bem no jogo. Pode ser que alguém estivesse muito pior, como foi o caso das eliminações recordes de Nego Di e Karol Conká.

"O Arthur, ele tem que tomar cuidado, ele não pode achar que foi poderoso. Gil também, não pode achar. Tem que tomar cuidado, porque ainda é muito cedo", disse.

Com a saída de uma grande influenciadora do reality, Babu acredita que as relações na casa precisarão se reestruturar e que Lumena deve mudar de estratégia.

"A Lumena está cada dia mais pensando antes de falar. Acho que isso vai levar a uma reflexão, vai buscar novos aliados. Se for inteligente, ela vai refletir a saída da Karol e vai repensar a postura dela", concluiu.