'BBB21": Arthur e Projota vencem a prova do líder

A segunda Prova do Líder terminou às 5h40 desta sexa-feira Foto: Reprodução/GloboPlay

A segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 21 aconteceu na noite desta quinta-feira, 05, e pouco se diferenciou da anterior. Em mais um jogo de resistência disputado em duplas, Projota e Arthur foram os vencedores com pouco mais de seis horas. Os últimos a deixarem a prova foram Lumena e Nego Di e Sarah e Gilberto. Todos os brothers participaram, com exceção de Lucas Penteado, que foi vetado pelo então Líder Nego Di.

A dinâmica da prova consistiu em montar combos de sanduíches com acompanhamento, bebida e sobremesa. A dupla Arcrebiano e Karol Conká foi a primeira a sair após a cantora cometer um erro ao montar o combo. Os outros eliminados, na sequência, foram: Juliette e Viih Tube, Thaís e Carla, Camilla de Lucas e João Luiz, Pocah e Fiuk e Caio e Rodolffo.

O próximo passo será Arthur e Projota definirem os nove participantes que farão parte do VIP, deixando os outros dez na Xepa. A dupla vencedora também deve dividir a recompensa da prova: um ficará como líder e o ganhará o prêmio.

Estratégias da Prova

Depois do fim da prova, alguns participantes revelaram suas estratégias. Ao vencer a disputa, Arthur disse para Arcrebiano que irá ajudá-lo no jogo. Sarah entrou na conversa e revelou: "Vocês mereceram, porque eu estava jogando sujo real. Eu não queria que eles ganhassem. Porque, para mim, tinha que ser a gente ou vocês. Atrapalhei tudo o negócio dela".

A sister ainda explicou o motivo da sua jogada. "Se eles ganhassem, a gente iria ficar de novo na Xepa", disse Sarah, que saiu do jogo consolando o parceiro Gilberto: "Vamos atrás do Anjo".

Lumena, que não deixou passar despercebida a ação da sister, disparou para os colegas na cozinha VIP: “Peguei a visão”, disse. "Mas eu gosto de saber esse tipo de coisa. Porque eu consigo ler a pessoa também e os limites. As autorizações, porque para ela se autorizar a destruir minha estratégia de jogo...".

Porém Nego Di, que fez dupla com a psicóloga baiana, admitiu ter agido de forma parecida para vencer a primeira prova. "Eu acho que desmanchar o negócio que a pessoa montou... Tem coisa que tu pode, mas não deve. É estranho", declarou.

A dupla Pocah e Fiuk também se desentendeu após 4 horas de disputa. A sister confundiu um dos pedidos ao não dar ouvidos para seu parceiro, que estava alertando sobre o erro. Ao serem eliminados, Fiuk disparou: "Não confia em mim ainda. Tem que aprender a confiar no parceiro".