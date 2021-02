‘BBB21’: Arthur assume a liderança e indica os brothers da Xepa e do VIP

Arthur Picoli, instrutor de crossfit, é o líder da segunda semana do ‘BBB21’ Foto: Repreodução/GloboPlay

Arthur Picoli é o segundo líder do Big Brother Brasil 21. O preparador físico venceu a prova de resistência em dupla com Projota, e o rapper preferiu ficar com o prêmio de R$10 mil.

A primeira missão de Arthur foi mandar dez participantes para a xepa, a cozinha que tem mais restrição de alimentos. Fiuk, Thais, Sarah, Camilla, Gilberto, Juliette, João Luiz, Rodolffo, Pocah e Lucas foram os escolhidos.

Ficaram no grupo VIP: Projota, Arcrebiano, Karol Conká, Carla Diaz, Nego Di, Lumena, Viih Tube e Caio. Além da melhor cozinha, eles têm acesso ao Quarto do Líder.

Ao entrar no Quarto do Líder, Arthur viu uma barra de crossfit e fotos da sua família. O brother se emocionou e recebeu o abraço de Arcrebiano e Projota.