‘BBB’: Relembre participantes que já foram expulsos do programa

O reality show 'Are You The One? Brasil', da MTV, teve a eliminação imprevista de um de seus participantes: o modelo Lucas Viana foi expulso do programa após agredir Jonas Paiva, outro participante. Lucas, que estava bêbado, deu um golpe de estrangulamento no colega, o que fez com que a equipe da produção entrasse no quarto onde eles estavam para separá-los. Saiba mais detalhes dessa história.

Foto: MTV Brasil/Divulgação