'BBB': Relembre interferências e contatos com o 'mundo externo'

O Big Brother Brasil é conhecido por ser um reality show de confinamento, no qual os participantes, em tese, não devem receber informações do 'lado de fora' da casa. Em algumas ocasiões, porém, há interferências externas por parte da produção.

No programa do último domingo, 31 de janeiro, Tiago Leifert fez comentários que podem ser encarados como 'dicas' a Rodolffo e Projota, que disputam o BBB 21.

Agradecimento de Leifert a Projota

Quando o rapper entrou no confessionário, o apresentador disse: "antes de você votar... Independente do que aconteça no jogo daqui para a frente, de voto, essas coisas - só falo com vocês aqui profissionalmente"

"Só [queria] agradecer pela conversa que você teve com o Lucas [Penteado], que não tem nada a ver com o jogo. Só uma conversa de ser humano para ser humano. Obrigado. A gente agradece muito o enquadro que você deu nele, que foi super importante para todos nós e vida que segue, tá bom? Obrigado."

Na sequência, Leifert perguntou em quem seria o voto de Projota, que, emocionado, demorou um pouco: "Obrigado, Tiago. Desculpa, tá?".

O apresentador voltou a falar: "É porque qualquer coisa que acontece, qualquer brincadeira que a gente faça, não quer dizer isso, tá? Isso foi um parênteses. Não fica pensando 'será que...?'. Foi ótimo. E vamos lá. Em quem você vota e por quê?"

'Bronca' de Leifert em Rodolffo

Um pouco antes, com todos reunidos na sala do BBB, Leifert fez críticas à postura do cantor sertanejo Rodolffo, que escolheu Arthur e Arcrebiano para receber o castigo do Monstro da semana.

"É isso aí, né, Rodolffo? A gente só dá o monstro para quem a gente ama de verdade, né? Vocês não vão me fazer revezamento de monstro, eu tenho trauma disso aí. Pelo amor de Deus", disse o apresentador.

"O Monstro, pensem, tira o seu adversário da jogada por um dia e meio, dois. O cara não dorme, não come direito, não vai ao banheiro direito, tem que ficar andando para lá e para cá, você sempre sabe onde ele está... Usem com inteligência o Monstro."

Por fim, Leifert concluiu: "A aritmética do Rodolffo não fez o menor sentido. 'Ah, se não vão ser dois castigos para quem está no Vip...'. Ué, já são dois castigos para quem está na Xepa, também. Está na Xepa e no Monstro, ficou 2 a 2. Não fez o menor sentido para mim."

A presença de 'dicas' ou informações externas, porém, não é uma novidade do BBB 21. Em outras edições do Big Brother, fatos semelhantes já ocorreram. Relembre alguns abaixo.

Bial lê declarações de Mau Mau feitas fora da casa no BBB 11

Em determinado momento do BBB 11, a produção decidiu dar a oportunidade de os eliminados do programa voltarem à disputa. Ariadna, Michelly, Igor, Rodrigo e Maurício foram a votação após passarem dias na Casa de Vidro.

O vencedor foi Maurício, o 'Mau Mau', que ganhou o direito de retornar. À época, ele e Maria, que viria a ser campeã daquela edição, ensaiavam um relacionamento na casa.

Além das informações externas às quais o participante teve acesso após sua eliminação, durante uma interação ao vivo, Pedro Bial interferiu diretamente no jogo ao revelar comentários feitos por Maurício em sua passagem fora da casa do BBB.

"Agora, como o Maurício está aí todo pimpão, recheado de informações aqui de fora, eu acho apenas justo dar uma informaçãozinha para Maria e companhia", explicou o apresentador.

"É o seguinte... Assim que saiu da casa, na hora, na passarela de eliminação ainda, antes de falar com parentes ou amigos, eu perguntei para o Maurício. Você vai se guardar para a Maria."

"A resposta, letra por letra, foi a seguinte: 'Eu não sei. Eu vou deixar a vida seguir. Eu quero curtir essa galera aqui, principalmente que está aqui no meu coração, amo minha família, preciso deles e não tenho pressa para nada. A vida via me levar. Deixa seguir em frente'."

"Bom, essa foi a resposta de Maurício sobre o compromisso dele com Maria. Beleza? Só para complementar a discussão", encerrou Bial.

Participantes que entraram depois do início do BBB

Diversos participantes entraram na casa do BBB em momento posterior aos seus colegas e, por consequência, em alguns casos, tinham informações sobre o programa trazidas de fora.

Em 2020, por exemplo, Ivy Moraes e Daniel Lenhardt receberam diversas dicas e informações externas do público na Casa de Vidro, localizada num shopping no Rio.

O diretor Boninho chegou a visitá-los no espaço (relembre aqui): "Volta e meia vocês têm algumas informações. Saibam como usar. É uma arma que vocês têm. Ouçam tudo, não contem tudo, usem [as informações] devagar".

Logo em seus primeiros momentos na casa, a dupla se aproximou das pessoas que estavam com mais popularidade do lado de fora, e esclareceu algumas situações, dando novo rumo a discussões e aos Paredões seguintes.

No BBB 15, Rogério desistiu da disputa ainda no pré-confinamento, quando a lista de participantes já havia sido revelada. Para seu lugar, foi chamado Marco, que vinha acompanhando as chamadas com o que os seus futuros colegas diziam sobre si na TV.

Entre elas, estava uma declaração forte de Francieli: "No jogo eu vou fazer muitos aliados no início, mas vou queimar todo mundo". Logo na primeira semana, ela ficou com fama de 'manipuladora', e acabou sendo mandada ao Paredão e eliminada.

"Eu não tive erro. O meu erro não foi meu. O erro foi o programa ter colocado uma pessoa que tinha informações [privilegiadas]", lamentou Francieli após sua saída.

No BBB 9, Mayra Cardi e André Cowboy entraram no programa somente por volta da 5ª semana, quando foi criada uma "bolha" ao lado da casa.

Uma votação do público permitiu que eles passaassem a fazer parte do jogo, mesmo podendo ter assistido ao programa ao longo do mês anterior.

"Não tem o porquê de entrar duas pessoas ou mais uma à essa altura do campeonato. Ainda mais pessoas que sabem tanto sobre nós. A não ser que tenham ficado confinados até hoje", criticava Max sobre a decisão da produção.

Na 7ª edição do Big Brother Brasil, Felipe Cobra foi chamado para a casa de última hora, entrando após a expulsão de Fernando no primeiro dia do programa.

Na 7ª edição do Big Brother Brasil, Felipe Cobra foi chamado para a casa de última hora, entrando após a expulsão de Fernando no primeiro dia do programa.

Em 2005, após Marielza passar mal e ser retirada do elenco, a carioca Aline foi chamada para participar do reality show cerca de duas semanas após seu início. Ela acabou sendo eliminada com a maior rejeição da história em Paredão contra Grazi Massafera.

Saída temporária do BBB para o Carnaval

Outra possibilidade de contato com o mundo externo, além dos shows realizados por artistas dentro da própria casa, ocorreu no carnaval.

Em 2004, Cida e Thiago disputaram o direito de participar do desfile da Beija-Flor no Sambódromo da Marquês de Sapucaí contra Juliana e Rogério e tiveram a preferência do público.

Curiosamente, Cida e Thiago haviam entrado na casa do BBB 4 apenas dois dias após o início do programa, quando seus nomes foram sorteados ao vivo como vencedores da promoção da revista Quero Ser um Big Brother. Os dois chegaram à final e Cida foi campeã.

Explicações sobre a pandemia

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, os participantes do Big Brother foram avisados sobre a situação de saúde que existia no Brasil e no mundo, à época, e também informados de que seus familiares estavam bem. Um médico ajudou Tiago Leifert a repassar informações sobre higiene aos participantes.