'BBB': relembre edições do programa que tiveram a Casa de Vidro

Casa de Vidro da 9ª edição do 'Big Brother Brasil', localizada em shopping no Rio de Janeiro. Foto: Tasso Marcelo / Estadão

A volta da Casa de Vidro do Big Brother Brasil foi anunciada por Tiago Leifert ao vivo durante a estreia do BBB 20 na última terça-feira, 21.

Conhecida dos fãs do programa, a estrutura costuma ser um 'quadrado' transparente na qual alguns participantes - ou ao menos pessoas que almejem se tornar um 'brother' - ficam confinados no meio de um local público, como um shopping.

Até hoje, a Casa de Vidro foi utilizada em três oportunidades: na 9ª, 11ª, 13ª edição do BBB.

Em 2014, a novela Amor à Vida trouxe a personagem de Tatá Werneck, Valdirene, entrando no Big Brother Brasil por meio da Casa de Vidro.

Relembre a seguir as ocasiões em que o BBB contou com a Casa de Vidro.

Casa de Vidro do BBB 9

A Casa de Vidro surgiu pela 1ª vez no Big Brother Brasil em sua 9ª edição, em 2009. Na ocasião, quatro participantes foram confinados no Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro.

Emanuel, Maíra, Josiane e Daniel (da esquerda para a direita) são fotografados na Casa de Vidro do 'BBB 9', situada no shopping Via Parque, no Rio de Janeiro. Foto: Tasso Marcelo / Estadão

O local possuía 49 m² e contava com duas camas de casal, duas poltronas, uma mesa e quatro cadeiras. Para se divertirem, seus ocupantes podiam assistir a uma televisão com filmes e um aparelho de som com músicas pré-programadas.

Um banheiro químico, fechado, era disponibilizado para necessidades básicas. Os quatro também eram levados para outro lugar na hora de tomar banho, afastados do público.

Os participantes ficaram sabendo que iriam para a Casa de Vidro no dia de estreia do BBB 9. Na ocasião, carros entravam próximos à porta da casa, deixando os competidores, que precisavam sortear uma bolinha para definir se iriam ao Lado A ou Lado B da casa.

Bial, porém, pediu para que cinco pessoas não pegassem nenhuma bolinha. "Emanuel, por favor, sente-se ali e espere a sua vez", disse para o primeiro, que não entendeu bem o que ocorria.

Quando chegou a vez de Josiane, fez o mesmo: "Senta ali ao lado daquele gatão, fica ao lado do Emanuel. Vamos ver o que acontece com as pessoas que estão sentando aqui".

Protótipo da 1ª Casa de Vidro do 'BBB', divulgado em janeiro de 2009. À época, o local ainda era chamado de "Bolha de Vidro". Foto: Globo / Divulgação

"Eu tenho uma notícia... Boa... Você vai sentar ali.", contou para Ana Carolina, mantendo o clima de mistério.

"Quatro de vocês irão para uma casa de vidro ficar confinados dentro de um shopping", anunciou, diante de cinco participantes.

Na volta do último intervalo do programa, Bial anunciou que 'resolveria' a questão. Mostrou uma bolinha e afirmou que seria de um dos cinco, que entraria na casa principal do Big Brother Brasil já naquela noite. Pediu para ver suas canelas e, em seguida, aproximou-se de Ana Carolina, fingindo tirar a bolinha de trás de seu cabelo.

"Espera aí, o que é isso aqui? É você! Pode entrar, Ana Carolina! Pronto, boa sorte lá dentro", encerrou.

Na hora de introduzir a Casa de Vidro, Bial explicou: "Casa é força de expressão. É um cômodo meio incômodo, mais do que devassado, um aquário. Onde vocês vão ter que esperar a decisão do público, que vai escolher só um de vocês para voltar aqui e entrar no jogo para valer." Na hora de introduzir a Casa de Vidro, Bial explicou: "Casa é força de expressão. É um cômodo meio incômodo, mais do que devassado, um aquário. Onde vocês vão ter que esperar a decisão do público, que vai escolher só um de vocês para voltar aqui e entrar no jogo para valer." Posteriormente, porém, foram escolhidos dois participantes da Casa de Vidro para ir à casa principal do BBB: Emanuel e Josiane. Menos lembrados, Daniel e Maíra tiveram contato com o público somente durante os dias em que estiveram no shopping. Todos eles, porém, estiveram ao vivo ao lado de Pedro Bial, e também se encontraram com personalidades como Zezé Di Camargo e Luciano, além do então repórter do programa, Vinicius Valverde.

O voto poderia ser feito tanto pelas pessoas que acompanhavam a casa pela TV e internet, quanto pelos visitantes do shopping. Na ocasião, além de "Casa de Vidro", o local também era referido pelos apresentadores do programa como "redoma" e "bolha". Mais à frente, uma nova "bolha" surgiu no programa, desta vez, porém, na parte de dentro da casa, e não em um shopping.

Dentro dela estavam Mayra Cardi, que hoje em dia é influenciadora digital, e André Cowboy, que morreria dois anos depois vítima de um tiro na cabeça (leia mais aqui). Ambos se tornariam participantes posteriormente.

Casa de Vidro do BBB 11

Em 2011, a Casa de Vidro surgiu após quase um mês de programa. Na ocasião, todos os participantes já eliminados do BBB 11 passaram três dias confinados em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ariadna, Maurício, Igor, Rodrigo e Michelly disputaram a preferência do público em uma espécie de 'repescagem'. Maurício foi o escolhido para retornar ao BBB 11.

Em seu retorno à casa, Maurício fez um discreto agradecimento a Deus, pegou uma bexiga que estava no chão e abriu a porta da sala, perguntando calmamente: "alguém viu meu chinelo por aí?", estourando em seguida a bexiga em seu joelho.

Surpresos, seus colegas vibraram com o retorno. Relembre o momento abaixo:

Casa de Vidro do BBB 13

Em 2013, a Casa de Vidro do BBB ficou localizada no Santana Parque Shopping, em São Paulo. Ao todo, seis pessoas participaram da 'prévia' do programa: André, Samara, Bernardo, Kelly, Marcello e Kamilla - os dois últimos foram escolhidos pelo público para entrar na casa do Big Brother em definitivo.

Com mais pessoas, a Casa de Vidro era um pouco maior que em anos anteriores, com 110 m², tendo uma cama gigante com vários travesseiros, uma mesa com seis cadeiras, um sofá de dois lugares, duas poltronas e uma TV. Eles também tinham acesso a água, amendoins, ar condicionado e halteres para praticar exercícios.

Confira abaixo um vídeo publicado por uma visitante da Casa de Vidro do BBB 13, à época:

Tatá Werneck na Casa de Vidro do BBB

Celso Bernini, Tatá Werneck e Emilio Orciollo Neto em cena de 'Amor à Vida' na Casa de Vidro do BBB. Foto: Raphael Dias / Globo / Divulgação

Pouco antes da estreia da 14ª edição do Big Brother Brasil, a Globo exibiu cenas em uma Casa de Vidro. Desta vez, porém, o cômodo ficou restrito à ficção.

A personagem Valdirene, interpretada por Tatá Werneck na novela Amor à Vida, era chamada na trama para participar da Casa de Vidro do BBB ao lado de Murilo (Emilio Orciollo Netto), Jefferson (Celso Bernini) e Ellen (Dani Vieira)

Clique aqui para assistir no Globoplay à cena de Tatá Werneck na Casa de Vidro do BBB em Amor à Vida (a partir de 45m).

