‘BBB’: Por onde andam os primeiros eliminados da história do reality?

A temporada de 2022 do Big Brother Brasil começou nesta segunda-feira, 17, e já rendeu diversas reações dos internautas. As apostas para saber quem será o primeiro eliminado começaram a surgir e o fato é que nenhum brother gostaria de assumir o palco da eliminação.

Desde ontem, 18, os integrantes do grupo Pipoca se enfrentam na primeira prova do BBB: a prova de imunidade, que livrará uma dupla do primeiro paredão e, por consequência, da temida primeira eliminação.

Kerline, participante do 'BBB 21' Foto: Fábio Rocha / Globo / Divulgação

De Caetano a Kerline, veja por onde andam os primeiros eliminados de cada edição do BBB:

Caetano (BBB 1)

O primeiro eliminado da história do reality foi Caetano Zonaro. O ex-brother saiu com 55% dos votos em um paredão contra o ganhador da edição, Kleber Bambam.

Ele é casado há 40 anos, é pai de dois filhos e avô de quatro netos. Também é apresentador, publicitário e diretor da revista Vitrine Fashion, que aborda moda, turismo, beleza e decoração.

Rita (BBB 2)

Desde a primeira vez que entrou na casa, Rita chamou a atenção por conta de sua profissão: cartomante. Vinte anos depois, ela segue a mesma carreira e é fundadora do coletivo Inspiração Consciente.

Ela foi eliminada com 55% dos votos no primeiro paredão e havia enfrentado a participante Cida.

Samantha e Paulo Roberto (BBB 3)

Pela primeira vez, a Globo optou por eliminar duas pessoas no primeiro paredão. Os escolhidos foram Samantha e o fotógrafo Paulo Roberto, que saíram uma semana após a estreia.

Hoje Samantha vive nos Estados Unidos, é campeã de Jiu Jitsu e sócia de uma academia. Paulo segue uma vida longe dos holofotes e das redes sociais.

Tata Rebane (BBB 4)

Conhecida como Tati Giordano na época, a lutadora enfrentou Juliana, com quem teve discussões nos primeiros dias na casa, e saiu com 62% dos votos. Hoje ela é atleta de crossfit e dona de academias em São Paulo.

Juliana (BBB 5)

A estudante foi a participante mais nova a entrar no BBB 5. Com apenas 18 anos, ela foi eliminada com 50,49% dos votos e enfrentou Jean, a campeã da edição. Hoje ela é fotógrafa especializada em fotografia infantil.

Juliana Soares (BBB 6)

Juliana foi a primeira eliminada da edição de 2006 do programa e levou 52% dos votos do público. Hoje Juliana é formada em Jornalismo e Direito e é policial civil no Rio Grande do Sul. Ela mantém o perfil fechado no Instagram.

Juliana (BBB 7)

Juliana participou de um paredão que eliminou dois participantes e saiu com Airton. Ele, porém, conseguiu voltar à casa por votação popular e só saiu no final do jogo.

Juliana era tradutora e ficou apenas dois dias em confinamento. Hoje ela também vive uma vida longe dos holofotes e das redes sociais.

Jaqueline (BBB 8)

Jaqueline enfrentou a vice-campeã da edição, Gyselle, e foi a primeira eliminada em 2008. Ela investiu na carreira de influenciadora digital e apresentadora e já trabalhou na RedeTV! e na Record TV.

Michelle Juliane (BBB 9)

Michelle foi eliminada da casa com 52% dos votos. Atualmente, ela é bacharel em Direito e Artes Cênicas. Em 2015, interpretou Marcinha na novela Totalmente Demais.

Joseane (BBB 10)

Joseane havia participado do BBB 3, mas foi a primeira eliminada da edição de 2010. Ela saiu com 61% dos votos e enfrentou Elenita e Cacau em um paredão triplo. Hoje ela é administradora e gestora. Foi Miss Brasil em 2002.

Ariadna (BBB 11)

Ariadna foi a primeira mulher trans a participar do Big Brother Brasil. Ela saiu com 49% dos votos em um paredão triplo e, após o programa, investiu na carreira como maquiadora. Ela possui quase um milhão de seguidores no perfil do Instagram e participou de No Limite no ano passado.

Analice (BBB 12)

Analice enfrentou Jakeline no paredão e saiu com 53% dos votos. Hoje ela administra o Oliver Art Bar em Belo Horizonte, Minas Gerais, e estuda Direito e Gestão Pública.

Aline (BBB 13)

Aline saiu com 77% dos votos no primeiro paredão de 2013. Ela é lembrada até hoje pelos fãs por conta do desentendimento com Kleber Bambam e pelo meme ‘Meu corpo é blindado’.

Em 2021, ela chegou a reativar a conta no Instagram, mas agora a desativou novamente. Segundo a ex-BBB, ela está “sem criatividade para conteúdo e com falta de coordenação motora para fazer dancinhas”.

Aline mantém o perfil no Twitter ativo, é verificada e está postando comentários sobre o BBB 22.

As pessoas vão tentar!!Mais nunca deixe que o fracasso alheio prejudique o seu sucesso pic.twitter.com/mu9NTzfz4r — Aline Mattos (blindada) (@Aline2Ts) July 2, 2021

João (BBB 14)

João também era cartomante e foi o primeiro eliminado em 2014. Em maio do ano passado, ele contraiu o novo coronavírus. Ficou vinte dias no CTI (Centro de Terapia Intensiva), mas hoje está recuperado e ativo no Instagram. Ele costuma postar textos sobre os aprendizados que teve com a vida.

Francieli (BBB 15)

Francieli foi eliminada uma semana depois da estreia do BBB 15 com 58% dos votos do público. Hoje ela é advogada e investiu na carreira de influenciadora digital.

Harumi (BBB 16)

Harumi entrou com 64 anos na 16ª edição do reality, mas saiu no primeiro paredão com 65% dos votos. Hoje ela é jornalista e consultora de Comunicação e Marketing.

Gabriela Flor (BBB 17)

Gabriela Flor saiu na primeira semana com 59% dos votos do público. Ela entrou como bailarina e continuou na profissão. Hoje também é instrutora de pilates, modelo e influencer.

Mara (BBB 18)

Mara foi a primeira eliminada do programa em 2018 com 55,45% dos votos contra Ana Paula. Ela é doutora em Ciência Política pela USP (Universidade de São Paulo) e professora na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Vinicius (BBB 19)

Em 2019, a Globo optou por fazer um paredão diferente na edição. Foi criado um ‘Superparedão’ com 14 participantes e o público deveria votar nos favoritos. Com a menor porcentagem – apenas 3,73% dos votos – Vinicius deixou o programa.

Ele entrou como publicitário e hoje se dedica às artes plásticas e também posta reflexões no perfil do Instagram.

Chumbo (BBB 20)

O surfista Chumbo foi o primeiro eliminado de 2020 e saiu em um paredão contra Bianca com 75,54% dos votos. Ele continua na carreira do esporte e participou do programa No Limite no ano passado.

Kerline (BBB 21)

Kerline foi a primeira eliminada no ano passado e saiu com 83,5% dos votos em um paredão contra Rodolfo e Sarah. Ela investiu na carreira de influenciadora digital e até hoje é lembrada por conta do programa.

Kerline também usa as redes sociais para fazer piadas sobre o fato de ter sido a primeira a sair da edição e está analisando o BBB 22 no perfil do Twitter.