'BBB - O Reencontro': Jade e Arthur selam paz, e alfinetada de Maria em Eli marcam dinâmica

O elenco do 'BBB 22' se reuniu no programa 'A Eliminação - O Reencontro' para colocar alguns 'pingos nos is' e lavar a roupa suja. Foto: Multishow

Na noite desta quarta-feira, 27, aconteceu o primeiro encontro ao vivo com os participantes do Big Brother Brasil 22. Em BBB: A Eliminação - O Reencontro, transmitido pelo Multishow, os 21 ex-BBB's assistiram alguns momentos do jogo, ganharam prêmios e colocaram alguns "pingos nos i's".

Apresentado por Ana Clara e Bruno De Luca, os ex-confinados mataram saudade do Jogo da Discórdia porque a produção deixou plaquinhas de "sim" ou "não" para colocar um pouco de fogo no parquinho - que ainda não foi desativado na Globo.

Como parte desse Jogo da Discórdia, o questionamento foi: Paredão Falso, é ou não é paredão? A verdade é que eles não conseguiram chegar a nenhuma conclusão e só gerou ainda mais questionamentos.

Entre tantas conversas, Ana Clara perguntou sobre a decisão de Tiago Abravanel desistir do programa e como ele se sentiu nesse momento. "Não era uma pegadinha, era sério. Eu fiquei tenso com a atitude de apertar e não podia fazer muitos movimentos porque se alguém acordasse, não ia rolar", explicou o ex-brother.

Já sobre o sucesso que Luciano tanto almejava, ele falou que, na verdade, a situação está melhor do que ele imaginava. "Achei que sairia flopado, mas graças a Deus, aos pouquinhos, está rolando e estou conseguindo produzir minha arte na internet. Acho que é só começo e o BBB foi só o começo na minha carreira como artista", falou o primeiro eliminado do reality show.

Em determinado momento do programa, Ana Clara e Bruno lembraram que estava faltando uma pessoa: Rodrigo Mussi. Com todos gritando o nome do ex-BBB, a apresentadora desejou melhoras a ele - que segue evoluindo dia após dia: "Rodrigo Mussi está se recuperando do acidente que ele sofreu. Todo o nosso carinho para e torcida para você".

Fogo no saquinho

Para tentar agitar a dinâmica, antes do programa todos eles precisaram distribuir emojis para os ex-colegas de confinamento. "Fogo no saquinho", foi o nome do quadro, e quem recebia mais emojis ficava com o "saco cheio" e era o vencedor. Foram cinco categorias, confira:

Explosão de amor: Eslovênia (1º lugar); Laís (2º lugar); Linn da Quebrada (3º lugar).

Gratiluz: Lina (1º lugar); Pedro Scooby (2º lugar); Vyni (3º lugar).

Nota de 3 reais: Arthur Aguiar (1º lugar); Gustavo (2º lugar); Laís (3º lugar).

Pamonha: Eliezer (1º lugar); Lucas (2º lugar); Gustavo (3º lugar).

No momento da "pamonha", Maria assumiu que deu esse emoji ao ex-affair e revelou sua justificativa: "Eu preciso falar mesmo? Vou deixar no ar. Gente, as atitudes na casa depois que eu saí dizem tudo", declarou a ex-sister que foi expulsa da temporada.

Tóxico: Gustavo (1º lugar); Arthur (2º lugar); Douglas Silva (3º lugar).

O saco com mais emojis foi o de Gustavo, que apareceu em três das cinco categorias. "Rei do fogo no saquinho", disse Bruno De Luca aos risos.

"Eu entrei para colocar fogo no parquinho, mas se estou com prêmio de fogo no saquinho é porque doeu em outro lugar", respondeu o paranaense em tom de deboche.

Roleta dos momentos

Para relembrar alguns episódios do programa, o BBB: A Eliminação - O Reencontro reuniu diversas categorias para ver alguns VT's que a produção montou. Dentre tantas opções, algumas geraram conversa entre os 21 ex-BBB's e outras apenas risadas do que tinham visto.

Como a "maldição da Eslô", que era o momento da eliminação onde a Eslovênia estava sentada ao lado de cada Lollipop que foi eliminado. Pensando que isso deixaria um clima pesado, a reação foi totalmente outra e eles apenas debocharam da marca que a miss deixou no reality.

Outra categoria que a roleta parou foi o "embate de Jade e Arthur", mostrando como eles foram de possíveis aliados até inimigos no BBB 22. Mas, a influenciadora repreendeu a edição do VT, pois em determinado momento colocaram uma cena dela fora de contexto: "Isso aí eu não falei não".

"Eu acho que ela foi uma das pessoas que contirbuiu com a narrativa. Não é atoa que foi o paredão com mais votos da edição. Reagi muito mais do que tentei fazer algo contra ela", disse Arthur quando os apresentadores questionaram o papel da influenciadora na sua jornada no BBB.

Em seguida, eles perguntaram se a rivalidade seguia fora do programa ou não, e acreditem... A bandeira de paz foi estendida. "Pra mim tudo morreu no jogo. Não quero estender e pra mim tá tudo certo", respondeu o campeão da 22ª edição do reality. "Com certeza, gente. O jogo acabou", reforçou Jade.

Já a parte de "brincadeiras bobas e gostosas" mostrou cenas de Linn da Quebrada com Eliezer e Paulo André. Principalmente com o atleta, a cantora protagonizou diversos momentos de flerte.

A roleta ainda trouxe momentos da "Nanacita", apelido de Naiara Azevedo, e a "Colônia de Férias", como o programa ficou conhecido no início. Inclusive, nesse momento de férias do reality tudo eram flores, paz, risadas e brincadeiras.

Ao final do programa, Ana Clara elogiou todos os participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil: "Vocês se jogaram, viveram. Parabéns pela trajetória de vocês.