‘BBB’ morno? Telespectadores se revelam insatisfeitos com desenrolar do programa

‘Falta de vontade de jogar’ foi criticada, até mesmo, por Tadeu Schmidt Foto: Reprodução/TV Globo

Após a primeira semana e a primeira eliminação do BBB 22, o público revela estar insatisfeito com o desenrolar do programa. De ausência de brigas a falta de esforço para ganhar o prêmio já desvalorizado, a “ausência de emoção” atraiu a atenção dos internautas e pode ameaçar a audiência do programa.

O primeiro aspecto apontado foi a desvalorização do prêmio, que, atualmente, soma R$ 1,5 milhão. Com a correção, o prêmio poderia chegar a mais de R$ 4 milhões. Além disso, o confinamento de participantes já milionários também foi apontado como um aspecto para a falta de vontade de jogar.

Famosos como Anitta e Felipe Neto comentaram sobre. Para eles, o esforço de não errar e não ser “cancelado” na casa vale mais a pena do que a batalha para ser o grande vencedor.

É muito fácil entender o que tá acontecendo no BBB. Todas as pessoas viram o linchamento que acontece aqui fora quando alguém erra lá dentro. Está todo mundo com medo disso. 1 milhão e meio de reais não tem mais o valor de compra de antigamente. Esse valor já teria que ta o dobro — Anitta (@Anitta) January 26, 2022

Anitta cravou no alvo. Enquanto o prêmio do BBB for 1.5 milhão, ngm mais vai dar a vida no programa pelo prêmio. Vale mto mais a pena sair com admiração do público, ganhar mtos seguidores e fechar 10-15 milhões em campanhas. Ngm vai arriscar nada mais por 1.5M. — Felipe Neto (@felipeneto) January 26, 2022

só nessa sacola tem o prêmio do bbb pic.twitter.com/1RlyqaJApu — agatha (@effectIauren) January 20, 2022

Quer mudar toda a dinâmica deste BBB? Num ao vivo bota o Tadeu pra anunciar que o prêmio aumentou pra 15 milhões. Não precisa nem ser verdade, só fala. — Dr Tuiter (@ibere) January 27, 2022

O clima de “paz e amor” também foi muito criticado pelo público, que esperava um programa regado por brigas. Brunna, participante do Camarote, inclusive, até comparou o programa com o musical High School Musical por conta da cantoria constante.

O programa ‘gospel’ também chamou a atenção de Gil do Vigor, participante da edição passada.

o que isso aqui tá virando #bbb22 pic.twitter.com/SVZBf3yi8E — paiva em #bbb22 (@paiva) January 25, 2022

O retiro espiritual do Boninho tá um sucesso #BBB22 Boninho faz alguma coisa caralho pic.twitter.com/9vnmaVUNyx — Não consigo entender =. = (@HenriquesMatos1) January 24, 2022

Nem a Brunna aguenta mais “Aqui parece High School Musical gente, uma palavra, uma música” #BBB22 pic.twitter.com/2HbhrpokKK — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 25, 2022

Elenco do Big 22 cês tão gospel, então recebam a palavra: Mateus 10: 34-34 34 Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer a paz, mas a espada; 35 Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra; Amém! pic.twitter.com/UxSFswKcAX — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 24, 2022

A “falta de vontade de jogar” também já chamou a atenção de quem participa diretamente do programa. Tadeu Schmidt chegou a dedicar o discurso da eliminação na última terça, 25, a esse fato.

O apresentador perguntou se “quem só quer curtir aí dentro, acha que as pessoas estão curtindo aqui fora?”. O discurso foi muito elogiado e chamou a atenção, inclusive, da atriz Cleo.

O discurso do Tadeu pro Glee foi tudo #BBB22 — CLEO (@cleo) January 26, 2022

Acho que o Tadeu fez hoje o discurso mais direto e reto da história do programa. Fascinante. #BBB22 — Chico Barney (@chicobarney) January 26, 2022

Tadeu o rei do eufemismo. Resumo do discurso = bando de planta desgraçada, reage que a audiência tá caindo ! — Lula posando pra capa As Cidades de Chico Buarque (@Daychella99) January 26, 2022