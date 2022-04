'BBB: Dia 101': Crítica de Jessi e de Gustavo sobre vitória de Arthur marcam dinâmica

No 'BBB: Dia 101', os 21 participantes se encontram para relembrar momentos que viveram na casa mais vigiada do Brasil. Foto: Globo

O Dia 101 do Big Brother Brasil 22 aconteceu nesta quinta-feira, 28. Cada um dos ex-participantes entraram na casa e os momentos de nostalgia logo começaram.

Com um banquete esperando por eles na cozinha e doidos para matar a saudade de cada cantinho da casa mais vigiada do Brasil, os 21 ex-BBB's aproveitaram cada minuto lá dentro.

Aos poucos, eles foram entrando na casa e se direcionando para onde o coração mandava. Naiara Azevedo, por exemplo, ficou emocionada ao entrar no Quarto Grunge.

A dinâmica também marcou o primeiro reencontro de Jade Picon e Paulo André, além de protagonizarem momentos fofos durante o programa.

Já quando Arthur Aguiar chegou na casa, ele foi recebido por Naiara e Tiago Abravanel. Os três passaram um tempo na área externa conversando e a cantora até questionou se o campeão do BBB 22 estava sem graça de entrar na casa. "Não, tô de boa. É que tem muita falsidade, eu não tô afim de receber tapinha nas costas", respondeu o ator.

Naiara: "Tá sem graça?" Arthur: "Não, tô de boa. É que tem muita falsidade, eu não tô afim de receber tapinha nas costas" #BBBDia101 #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/50X3IqROT1 — Big Brother Brasil (@bbb) April 29, 2022

Assim que ele entrou na casa, alguns brothers e sisters deram parabéns pela vitória, mas o novo milionário não quis saber de conversa e foi logo para o Quarto Grunge. Matar a saudade? Não, dormir. "Já falavam que eu dormia o programa todo mesmo... Qual a diferença?", disse para Tiago Abravanel.

Mas como a produção do BBB não dá ponto sem nó, o programa teve um mini Jogo da Discórdia e Tadeu Schmidt entrou na casa para participar desse reencontro. Antes de começar com o jogo, o apresentador fez menção a Rodrigo Mussi, que está se recuperando do acidente de carro.

"Como vocês sabem, infelizmente, não estamos em 22 aqui. Não sei se já ficaram sabendo, os finalistas, o Rodrigo teve um acidente e está se recuperando no hospital. Então, a gente manda toda a nossa torcida para o Rodrigo. Força, Rodrigo!", disse Tadeu.

Todos os ex-BBB's aplaudiram o momento e Gustavo até comentou que gostaria de ter jogado com Rodrigo. Confira os destaques:

Amizades de Naiara Azevedo

Reunidos na sala para participar de uma última dinâmica com Tadeu Schmidt, o Jogo da Discórdia começou. Naiara Azevedo foi questionada pelo apresentador com quem ela queria manter amizade fora da casa.

"Amizade é uma palavra muito forte. Concorda? Eu vou querer manter com o Vini, posso começar com a Larissa, podemos reconectar com a Maria, tenho uma amizade com a Lina... Fiquei um pouco sem resposta", respondeu.

Pra quem achava que a Nanacita teria uma lista pequena de amigos, não foi bem assim. Ela segue falando nomes de outros colegas de confinamento. "A Laís foi muito legal quando saí. A Jess é minha amiga", continuou. Em seguida, a cantora virou para os meninos e declarou que amava Douglas Silva, Arthur e P.A.

Scooby revela com quem não vai manter amizade

Pedro Scooby revela que seria difícil manter a amizade com Lucas e Larissa#BBBDia101 #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/4GVi6yAhxf — Big Brother Brasil (@bbb) April 29, 2022

A discórdia continuou e dessa vez Pedro Scooby foi o escolhido para a pergunta de Tadeu: "Com quem você não faz questão de manter amizade aqui?".

Em resposta, o surfista explicou que algumas pessoas vai encontrar bastante, como Brunna, P.A. e DG. Mas o apresentador do BBB reforçou a pergunta: "Preciso da pessoa difícil de você manter a amizade".

Scooby tentou pipocar, mas revelou dois nomes que não vai manter amizade: "Talvez o Bissoli [Lucas], mas não é por nada. São só gostos diferentes. A Larissa, por exemplo, tenho conectado pouco com ela". Em seguida, Tadeu relembra o episódio de Larissa e Pedro na casa: "E não tem nada a ver com limão".

Jessi critica vitória de Arthur Aguiar

Jessilane foi a nova "vítima" do Jogo e foi questionada sobre quem não mereceu chegar onde chegou no jogo. Sem titubear, a professora logo respondeu e criticou o campeão da 22ª edição do reality show.

“Acho que o Arthur. Não só pelo contexto do jogo, tudo favoreceu o Arthur, mas ele levantou bandeira de ir sempre para o paredão, né? Mas o DG foi oito vezes, conseguiu chegar na final e mesmo assim não foi campeão. Uma trajetória muito mais relevante e mais participativo do que, necessariamente, do Arthur", disse.

A bióloga ainda falou sobre a torcida de Arthur Aguiar ser muito forte e que eliminou pessoas que eram fortes dentro da casa. O vencedor do reality ouviu tudo sem responder e ao final, quando Tadeu perguntou se ele queria responder, ele afirma: “Desnecessário, é a opinião dela. Está tudo certo”.

Tadeu eliminado

A maldição da Eslô ficou conhecida por todos e Tadeu Schmidt quis tirar a prova se sentar ao lado da miss realmente eliminava alguém: "Vou me sentar ao lado da Eslô para mostrar que não tem problema nenhum".

Aos risos, Linn da Quebrada comenta que a maldição não terá efeito, pois Eslô não estava de rosa. Ao sentar-se no banco do lado da ex-BBB, Tadeu diz: "Era o Arthur que estava aqui. É o campeão e não aconteceu nada".

Para não perder a piada, uma voz surpreende a todos na sala: "Atenção: Tadeu, o senhor está eliminado". "Pelo amor de Deus, Eslovênia. Eu tenho que continuar o programa", disse Tadeu ao se levantar e seguir com a dinâmica.

Café com as comadres

Lina fala sobre a relação com os brothers do Grunge e como pensou nas suas alianças de jogo#BBBDia101 #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/9uZEIiQAOk — Big Brother Brasil (@bbb) April 29, 2022

Depois de plantar um pouco de fogo no parquinho, Tadeu sentou para tomar um café com Naiara, Natália, Jessi e Linn da Quebrada. O apresentador questiona porque elas não se juntaram a nenhum grupo para fugir dos paredões.

"Depois das baldadas na Natália, fui conversar com eles [Lollipopers] para modificar o rumo do jogo. E tinham coisas na forma como os meninos [do Grunge] se protegiam que não concordava", disse Linn.

Em seguida, Tadeu perguntou se tinha algo que elas se arrependiam e Lina revelou que ficou algo mal resolvido. “Eu fiquei com uma mágoa. Uma das únicas coisas que assisti foi a nossa última discussão aqui da cozinha. Eu nos assisti, aquilo mexeu muito comigo. Fiquei muito mal como a gente estava na nossa relação. Foi ruim ver como eu estava na nossa relação”, disse referindo-se a briga que teve com Natália.

Outros detalhes

E o papo agora é com... Lollipopers! Tadeu: "O que aconteceu com vocês? Cês são tão legais!" Brunna: "Esse é o problema, a gente era muito legal e as pessoas acho que não gostam"#BBBDia101 #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/YT7y2WS23I — Big Brother Brasil (@bbb) April 29, 2022

Tadeu ainda reuniu os Lollipopers no Quarto e conversaram sobre o azar que o cômodo tinha, as estratégias que eles tentaram firmar e opinaram sobre a estratégia que Larissa teve ao entrar no BBB.

Em seguida, ele foi para o Quarto Grunge e conversou com os outros meninos da casa. Tirando Vyni e Eliezer, e Rodrigo Mussi que está em recuperação, todos os brothers estavam lá para falar sobre decepções que tiveram no jogo e se gostaram do resultado do jogo.

Gustavo revelou que não gostou de ver Arthur ganhando: "Não gostei por vários motivos e não é só porque não ganhei. Acho que muitas pessoas que saíram antes deveriam estar, cito a Lina. Ela não deveria sair com 77% de 'rejeição' como ela saiu".

"Eu estou procurando meus 81% porque onde eu encontro, todo mundo elogia e fala que meu jogo foi bom [...] Eu como jogador, aceito que um jogador ganhou. Queria que o P.A ou DG ganhasse, mas entendo que o Arthur jogou mais que eles", continuou.

Ao final da dinâmica, a produção mandou um cooler para eles aproveitarem os últimos instantes na casa e Tadeu Schmidt fez o que a maioria dos brothers tinham medo: apertou o botão de desistência.

O apresentador saiu da casa, mas mandou um recado assim que voltou ao posto que ocupou durante os 100 dias no estúdio Globo e deixou claro que as chances de desistir do BBB "são zero": "Fique claro que apertar o botão foi uma brincadeira".

Nesta sexta-feira, 29, acontece a última dinâmica desta edição: o BBB - Inimigos do Fim - que será transmitido no Multishow, às 21h30. O programa vai reunir Ana Clara e Bruno De Luca, Tadeu Schmidt, Rafa Kalimann e Rhudson reunidos pela primeira vez na temporada, além de exibir participações gravadas de Paulo Vieira e Dani Calabresa.