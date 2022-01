‘BBB’: Casais se formaram no reality e continuam juntos até hoje

Paula e Breno se conheceram no BBB 18 e hoje esperam o primeiro filho Foto: Reprodução Instagram/@brenosimoes

Os olhos de quem gosta de acompanhar os casais que se formam no Big Brother Brasil ficaram voltados para Carla Diaz e Arthur na edição de 2021.

O relacionamento, cercado de altos, baixos e atitudes problemáticas, se limitou ao período do reality show. No final do ano passado, a atriz assumiu o namoro com o vereador Felipe Becari.

Porém, as edições do Big Brother Brasil estão recheadas de casais que, para além de usarem o romance como estratégia para conquistar o público, encontraram o amor verdadeiro.

Para aquecer o coração, reunimos as histórias dos casais que se conheceram no game e continuam juntos até hoje.

Paula e Breno (BBB 18)

Paula Amorim e Breno Simões se conheceram na 18ª edição e chegaram até os momentos finais: Breno ficou no top 6 e Paula, no top 5.

Em junho do ano passado, o casal anunciou que oficializaria a união com a publicação do pedido de casamento, feito por Breno, em um hotel no interior de São Paulo.

No último Natal, os dois anunciaram, no Instagram, que a família está crescendo: eles estão esperando o primeiro filho.

Aline e Fernando (BBB 15)

Fernando Medeiros e Aline Gotschalg também se conheceram no programa e são pais de Lucca. Fernando terminou como terceiro colocado e Aline foi a quarta eliminada.

Fernando chegou a se envolver com a vice-ganhadora, Amanda Djehdian, no tempo em que permaneceu no reality. Após o fim da edição, porém, ele e Aline se reencontram e continuam juntos até hoje.

Franciele e Diego (BBB 14)

O casal, que ganhou o apelido de “Frango”, também recebeu um novo integrante para a família recentemente. Em setembro de 2020, nasceu Enrico, primeiro filho de Fran e Diego.

Eles se casaram em 2015 e possuem um canal no YouTube com o mesmo nome do ship, “Frango”, para mostrar o cotidiano dos dois e de Enrico.

Andressa e Nasser (BBB 13)

Andressa Ganacini e Nasser Rodrigues foram finalistas da edição de 2013 do programa e se casaram no final do ano passado em Cancún, no México. A cerimônia havia sido adiada por conta da pandemia.

Kamilla e Eliéser (BBB 13)

Em 2013, Eliéser entrou como “veterano”, pois já havia participado da 10ª edição. Na metade do programa, Kamilla entrou por votação popular após ficar um tempo na Casa de Vidro.

Os dois se conheceram e a união dura até hoje. Kamilla e Eliéser são pais de Bento.

Adriana e Rodrigo (BBB 11)

Adriana e Rodrigão se conheceram na 11ª edição do programa, porém, não ficaram juntos até o final. Meses depois do fim do BBB 11, os dois reataram o relacionamento e permanecem juntos até hoje.

Eles se casaram em 2015 em Punta Cana. Hoje, moram nos Estados Unidos e são coachs de finanças e pais de dois filhos.

Mariana e Daniel (BBB 6)

Mari Felício e Daniel Saullo também não ficaram juntos até o final da edição em que participaram. Os dois já se conheciam antes do programa e se relacionaram por pouco tempo no início do confinamento.

O casal reatou o romance após o fim da edição e continuam unidos. Mari e Saullo são pais da Anita, do Antônio e dos gêmeos José e João.