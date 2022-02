'BBB 22': Vyni não está com covid-19, assegura perfil do participante no Instagram

Vinícius, um dos participantes do 'Big Brother Brasil 22', apareceu tossindo em diversos episódios e despertou preocupação de internautas Foto: Instagram/@vyniof

O jovem Vinícius Fernandes, autodeclarado influenciador de baixa renda, não está com covid-19. O participante do Big Brother Brasil 22 despertou a preocupação de telespectadores e internautas que observaram uma tosse persistente dele durante alguns episódios na casa.

Inclusive, no último jogo da discórdia, Vyni até brincou com o fato de tossir enquanto fala.

Antes de o BBB 22 começar, três participantes foram impedidos de entrar na casa por causa do teste positivo para coronavírus: Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar. Eles somente foram autorizados a participar do reality dois dias após o programa ir ao ar.

Além disso, o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 22, Luciano, testou positivo para covid-19 dois dias depois de sair da atração. Ele não conseguiu fazer alguns programas ao vivo na emissora e ficou em isolamento social, com sintomas leves da doença.

Um comunicado, no perfil oficial de Vyni no Instagram, garante que o brother não está contaminado. "Há alguns dias Vyni vem apresentando sintomas que preocuparam tanto seus fãs quanto os telespectadores do BBB, tais como tosse insistente", diz a nota. No entanto, em nenhum momento o texto diz que o jovem passou pela testagem dentro da casa.

Procurada pelo Estadão, a assessoria da TV Globo ainda não respondeu as perguntas sobre o estado de saúde dos participantes e se eles foram ou serão testados para a covid-19.