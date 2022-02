'BBB 22': Voz do hit da edição, Thiaguinho é atração da festa deste sábado

Thiaguinho é atração da festa deste sábado, 19, no 'BBB 22' Foto: Globo

Sábado tem festa e o BBB 22 promete que não vai errar não! Isso porque no sábado, 19, a diversão da casa mais vigiada do Brasil será comandada por Thiaguinho, voz do hit da edição do reality. Na noite desta sexta-feira, 18, Boninho usou seu perfil para confirmar a atração no programa.

Essa já é a quinta vez que o cantor se apresentará no Big Brother Brasil. O pagodeiro vai poder conferir se os participantes estão mesmo por dentro do ritmo e se vão cantar a plenos pulmões a música Deixa Tudo Como Tá - cantada, principalmente, quando algum brother era eliminado. De acordo com o Spotify, a reprodução dessa música aumentou em 98% desde que o reality estreou.

Nos comentários da publicação de Boninho, alguns internautas comemoraram a atração. "Acertou de novo big boss", "agora que eles vão voltar a cantar a música toda terça-feira", "eles vão pirar, como não, né?!" foram algumas das reações.

O repertório do show inclui diversos sucessos de Thiaguinho e clássicos do pagode. E como a festa não é só sobre música, o cardápio vai animar os brothers (principalmente os da xepa): pipoca, sorvete, chocolate e variados tipos de doces e balas são algumas das guloseimas que a festa de sábado terá.