'BBB 22': Vídeo mostra Pedro Scooby aparecendo 'de penetra' em casamento de Douglas Silva

Pedro Scooby e Douglas Silva agora são colegas de confinamento; na foto, eles aparecem com Paulo André. Foto: Instagram/@douglassilva

Os administradores da página oficial do ator Douglas Silva resolveram fazer uma revelação nesta terça-feira, 15: o surfista Pedro Scooby já apareceu "de penetra" no casamento do artista com Carol Silva em 2008.

"Em 2008, a festa de casamento do DG e da Carol foi invadida por um penetra… E não era ninguém menos que ele, sim, ele mesmo: Pedro Scooby", brincou a página.

No vídeo publicado, o surfista é mostrado em um dos trechos da filmagem da cerimônia parabenizando o casal. Porém, Douglas parece não reconhecer Scooby e apenas estende a mão. Pedro devolve o cumprimento com um aperto de mão e um sinal de "joia".

Assista:

ALERTA PENETRA Em 2008 a festa de casamento do DG e da Carol foi invadida por um penetra… E não era ninguém menos que ele, SIM, ele mesmo: @PedroScooby Anos depois a vida/BBB resolveu uni-los novamente. Quem aí tb acha que essa amizade era pra ser? #FicaScooby #BBB22 pic.twitter.com/z87ZVTPW9G — Douglas Silva (@Silva_DG) March 15, 2022

Os dois já chegaram a comentar sobre a ocasião em uma das festas do BBB 22. Durante uma conversa com o ator Arthur Aguiar, Douglas contou que Scooby aparece no álbum de casamento dele.

O surfista explicou sobre a situação e disse que foi para acompanhar um amigo da época, que também era amigo de DG. "Eu tinha uns 20 anos, eu estava de bobeira em casa", disse.

Quatorze anos depois, os dois se reencontraram no reality. O perfil do atleta Paulo André também brincou sobre a situação: "Era o destino, administrador!", escreveu a página na publicação da filmagem da cerimônia.

Veja o momento em que DG e Scooby contam sobre o momento:

O Scooby contando sobre quando foi de penetra na festa de casamento do @Silva_DG pic.twitter.com/8r8k8lavCh — Pedro Scooby (@PedroScooby) February 10, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais