'BBB 22': Tiago Abravanel é o novo líder do reality

Tiago Abravanel é o novo líder do 'BBB 22' Foto: Instagram/@bbb

A prova do líder na noite desta quinta-feira, 27, no Big Brother Brasil 22, exigiu atenção e agilidade. Isso porque cada uma das duplas escolhidas teve de montar um lanche gigante de uma das marcas patrocinadoras do programa em menos tempo.

Antes da dinâmica, Douglas, o então líder da semana, teve o direito de vetar três pessoas da prova. O ator decidiu tirar Rodrigo, Eli e Bárbara.

Ao longo do desafio, Linn da Quebrada e Jade Picon foram bem, mas Tiago Abravanel e Pedro Scooby, que foi muito elogiado pelo apresentador Tadeu Schmidt, levaram a melhor. No fim do programa, ambos tiveram de decidir, em consenso, quem seria o próximo líder do BBB 22.

O surfista sinalizou positivamente quando o neto de Silvio Santos perguntou: "Posso ser eu?". Assim, Pedro Scooby ganhou imunidade e não pode ser votado no próximo paredão, que será formado no domingo, 30.

Tiago Abravanel escolheu quem entraria no quarto vip com ele, além do surfista: Douglas, Arthur Aguiar, Linna e Jade.