'BBB 22': Tiago Abravanel desabafa sobre Silvio Santos: 'Não posso implorar para ser amado'

O ator Tiago Abravanel e o avô Silvio Santos, dono do SBT Foto: Instagram/@tiagoabravanel

A madrugada desta terça-feira, 1, no Big Brother Brasil 22 foi de desabafo familiar. Isso porque Tiago Abravanel decidiu falar com alguns colegas de reality show sobre a relação distante que tem com o avô, o apresentador de TV e dono do SBT, Silvio Santos.

Tiago também disse que Silvio Santos só foi a uma festa de aniversário do neto.

"As pessoas não imaginam... tirando meu aniversário de um ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi em uma festa de aniversário minha". Rodrigo se espantou: "Caramba, sério? Isso daí não imaginava isso!".

O ator afirmou que não recebe ajuda do dono do SBT na carreira artística. "'Ah, vovô botou ele lá, né?' Não foi. O autor da novela foi ao teatro, gostou do meu trabalho e me chamou para fazer um personagem na novela. Inclusive fiz teste em uma novela da Íris, esposa do meu avô, e não passei no teste", lembra.

CASOS DE FAMÍLIA! No BBB, Tiago Abravanel revela mágoa com Silvio Santos e Íris Abravanel: "Meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha." "Inclusive, fiz teste para uma novela da Íris, que é esposa do meu avô, e não passei no teste."#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/uz6zjXbBwa — Silvinho (@silvinhotv) February 1, 2022

Tiago Abravanel é filho de Cíntia, a primeira filha de Silvio Santos, fruto do primeiro casamento do dono do SBT com Maria Aparecida Vieira Abravanel, que morreu em 1977. Íris Abravanel é a atual mulher do apresentador e, com ele, teve cinco filhas.

Tiago Abravanel acrescenta que a família é dividida e que, em celebrações como o Natal, por exemplo, não é convidado para estar com o avô: "Minha relação com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito. Já me doeu demais saber que a gente estava comemorando Natal, eu, minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos, e o resto da família estava todo junto e a gente não estava", contou.

"E quando eu falei 'não posso mais sentir essa dor, não quero mais sentir essa dor', foi justamente no Natal. Vi que estava feliz com minha mãe, junto, com a família unida e eu olhei, mais uma vez, pelo Instagram, pela internet, que estavam todas as outras filhas e os outros netos junto com ele. E aí eu falei: 'Tá tudo bem'. Eu senti essa dor durante 33 anos. Quando isso aconteceu, eu virei uma página. Pensei: 'Por que estou julgando o Natal feliz dessa família, se nunca fiz parte dela?", avalia.

Tiago Abravanel conta sobre a divisão entre a ala "Sílvio Santos" e a família dele. #BBB22 pic.twitter.com/jAEkFlYhpr — mídias | nico no #BBB22 (@midiasdonico1) February 1, 2022

Não dá para dizer se uma família é feliz e não tem problemas apenas navegando pelas redes sociais. Mas, no caso do Tiago Abravanel, uma breve observada no feed do Instagram mostra uma última foto que postou com o avô: há mais de três anos.

Em novembro de 2018, Silvio Santos aparece ao lado do neto, mas em uma publicação pouco íntima, mais para fazer uma propaganda da marca de pijamas de Tiago.