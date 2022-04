'BBB 22' tem show animado, aflição pré-paredão e treta por água

Brothers dançaram com show de Alexandre Pires e Seu Jorge no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Entre a noite de sábado, 2, e a madrugada deste domingo, 3, os participantes do BBB 22 curtiram a "festa no apê" patrocinada pelo QuintoAndar, com decoração que remetia a um apartamento.

A animação ficou por conta do show de Alexandre Pires e Seu Jorge, que cantaram grandes sucessos de suas carreiras como Mina do Condomínio​ e Sai da Minha Aba.

Os brothers se mostraram bastante animados com a apresentação e rolou até passinho sincronizado. "Maior showzão. Momento único da minha vida aqui dentro. Foi um dos melhores shows”, declarou Douglas Silva.

quem não solta a voz ouvindo isso aqui é maluco das ideias demaisss pic.twitter.com/Rc8UnVeVPu — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) April 3, 2022

Com paredão já formado e em véspera de eliminação, o assunto não poderia faltar. Eslovênia, que está na berlinda pela primeira vez, se mostrou aflita com a possibilidade de deixar a casa.

"Prometi para mim mesma que, quando entrasse por aquela porta, não iria desacreditar em nada", disse a sister em relação a sua permanência e completou pedindo para o público não eliminá-la.

Depois, ela foi conversar com Eliezer e pediu para que, caso ela saia, ele representasse os membros do lollipop eliminados. "Eu não quero ir, não. Mas se eu for, me represente. Não só eu, mas todos os nossos amigos, beleza? Por favor."

Já Gustavo mostrou estar convicto da eliminação de Eslô e fez algumas brincadeiras com ela ao longo da noite. A modelo ficou chateada e foi chorar no banheiro.

"Só não queria que as pessoas me olhassem só pelos meus erros. Gustavo falou que acha que eu saio e a opinião dele mexeu comigo", disse.

Fogo no parquinho

Durante a madrugada, Gustavo e Douglas notaram que o nível de água da casa estava baixo. E, nesse momento, Natália estava no banheiro tomando banho.

Gustavo, então, pediu para que ela desligasse a ducha. "Já está cancelada a água. Estou me lavando sem água", respondeu a sister, que continuou dentro do box.

Em seguida, DG chegou e falou sobre a contagem de litros de água, mas Nat não gostou. "Vou começar a xingar. Não tem motivo de vir aqui ficar balançando beiço sendo que a água estava desligada."

"Porque eu vou me lascar se você botar água a mais. Todo mundo vai se lascar. Consciência social, mulher. Vai pagar de louca agora? Pra cima de mim, não", retrucou Gustavo.