'BBB 22' tem Jogo da Discórdia leve e saudade das sisters eliminadas

Brothers participaram do Jogo da Discórdia. Foto: TV Globo

Na noite desta segunda-feira, 18, os seis brothers do BBB 22 participaram do tradicional Jogo da Discórdia. Com menos pessoas, a dinâmica acabou sendo mais rápida.

Para começar, Tadeu Schmidt pediu para os meninos falarem qual a sister eliminada que faz mais falta na casa. Eslovênia foi citada por Eliezer e Arthur Aguiar.

Jessilane, a última eliminada do programa, acabou sendo lembrada por Douglas Silva e Pedro Scooby. "No final, a gente teve uma troca bem maneira, bem sincera, coisa que a gente não tinha lá no início", pontuou DG. "Quando ela foi embora, ficou um vazio mesmo na casa", disse o surfista.

Paulo André citou Jade Picon, com quem teve um relacionamento. "Sempre tive uma relação muito legal com as meninas, mas com a Jade tive uma conexão muito maneira, me identifiquei muito com ela".

E Gustavo, claro, falou de Laís. "A pessoa que eu mais gostei, a maior surpresa aqui no programa para mim. Estou ansioso para encontrá-la, mas posso esperar mais oito dias".

Em seguida, os emparedados tiveram que apontar quem deveria estar no lugar deles na berlinda.

Eli foi o primeiro e escolheu Douglas. "Eu e Arthur construímos uma relação muito boa ao longo do programa inteiro, então não faz sentido eu trocá-lo de lugar. Na lista de afinidades, seria o DG".

Jogo da Discórdia #BBB22: Se ganhasse a chance de sair da berlinda... Eliezer puxaria Douglas Silva para o seu lugar no Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/zBCJFeRHZB — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

Gustavo disse que a primeira opção seria Scooby, mas, como ele é o líder, colocaria Arthur. "Se tivesse que decidir entre Arthur e DG, não conseguiria escolher o DG. Então tem que ser o Arthur"

Jogo da Discórdia #BBB22: Se ganhasse a chance de sair da berlinda... Gustavo puxaria Arthur Aguiar para o seu lugar no Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/A00kOCnxFO — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

Paulo André apontou o critério de escolher quem foi menos vezes ao paredão e disse que indicaria por Douglas. "Acho que o Arthur tem mais paredões do que o DG, então seria o DG".

Jogo da Discórdia #BBB22: Se ganhasse a chance de sair da berlinda... Paulo André puxaria Douglas Silva para o seu lugar no Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/7oFIXrJ4k9 — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

Pedro Scooby, que está fora do paredão e não foi citado na primeira parte da dinâmica, teve que apontar quem salvaria da berlinda e quem colocaria no lugar. O surfista disse que tiraria Gustavo e deixaria o DG.

Já Douglas Silva, que foi citado por Eliezer, teve que justificar o que causaria a saída do brother. "É porque o público quis", disse o ator.

Arthur Aguiar, mencionado por Gustavo, falou sua visão sobre o que causaria a eliminação do colega. "Eu acho que, se o Gustavo sair amanhã, é por junção de torcidas. Ele também é explosivo, fala algumas coisas... Não tem um jeito fácil".

DG também foi citado por PA e precisou dar sua justificativa para uma possível saída do atleta. "Também por torcidas. Não por algo que ele fez".