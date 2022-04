'BBB 22' tem discussão por leite em pó e choro na madrugada

Brothers tiveram que julgar atitudes positivas e negativas dos participantes durante Jogo da Discórdia. Foto: TV Globo

Mesmo o paredão da semana sendo falso, o jogo no BBB 22 segue rolando normalmente. Neste segunda-feira, 4, como de costume, os brothers participaram do Jogo da Discórdia.

Desta vez, eles precisavam apontar atitudes de outros participantes que consideram "de milhões" (positivas) ou "de centavos" (negativas).

A grande surpresa da noite foi Linn da Quebrada colocando placa positivo em Douglas Silva. O brother estranhou e perguntou se era verdade o que estava acontecendo.

Contudo, a cantora elogiou a atitude do ator em ceder a liderança para ela, mesmo sabendo que era um possível alvo. "Quando os meninos falam em desistir da prova, partindo de você, acho que é uma atitude de milhões. Sinto que vocês fizeram de coração."

Os brothers que mais receberam placas positivas foram Pedro Scooby e Gustavo, com duas cada. Já nas placas negativas, Natália saiu na frente com três indicações.

Gustavo foi um dos que julgou uma atitude de Nat como "de centavos". Ele falou sobre ela ter pegado a fatia maior da goiabada na Xepa e também que ela colocava banana dentro da lata de leite em pó.

"E não posso?", se defendeu ela. "Não, em uma casa em que as coisas são contadas, você não pode", retrucou o brother.

Natália x Gustavo foi uma treta de milhões ou de centavos? #BBB22 pic.twitter.com/G1W7Dyodzv — Tracklist (@tracklist) April 5, 2022

Choro

Após o Jogo da Discórdia, sempre rolam momentos de reflexão. Natália começou a desabafar sobre os seus atritos na casa, mas não conseguiu se segurar e foi aos prantos.

"Eu sei que eu tenho dificuldade de falar o que eu sinto, mas aí quando eu solto, parece que eu solto de uma forma estrondosa e saio arrebentando tudo o que está na minha frente. Eu estou me sentindo frustrada comigo, não com as pessoas."

Nat acrescentou que tenta se controlar. "É muito difícil aguentar as coisas". Então, Lina a consolou: "Vem deitar aqui no meu colinho. Eu sei, mulher. Não é fácil, não. Vamos ser generosas com a gente."

"Generosa em que? Me fala uma coisa boa. Não tem nada de bom. É só briga, briga, briga. Erro, erro, erro. Me fala o que mais eu faço?", disse a manicure chorando.

"Você é super carinhosa, esforçada, determinada, guerreira...", respondeu a cantora. "Como eu estou sendo guerreira aqui? Não ganho uma prova", retrucou Natália.

A sister ainda disse que tem medo de ser rotulada como uma pessoa briguenta e foi advertida por Jessilane: "Para de ficar reforçando isso."