'BBB 22' tem clima de despedida e coreografia do hit 'Envolver'

Brothers reproduzem 'El Paso de Anitta', coreografia do hit 'Elvolver' Foto: Globoplay

Na reta final do Big Brother Brasil 22, entre a noite de quarta-feira, 20, e a madrugada desta quinta, 21, os brothers comemoram a chegada ao Top 5 em uma festa com temática de formatura patrocinada pelo Passei Direto.

Os meninos entraram vestidos de beca, como formandos do reality show. Na decoração, havia um painel com as frases mais ditas durante a edição, como "rede de proteção" e "é sobre isso, e está tudo bem". Os shows ficaram por conta de Mumuzinho e Kevin O Chris.

Como não pode faltar, os brothers também aproveitaram o tempo de festa para resolver mal-entendidos e o clima foi de despedida com muitas declarações.

Emparedado, Pedro Scooby falou sobre sua amizade com Arthur Aguiar: "Antes eu pensava que seria muito difícil a gente conviver junto lá fora, porque a gente tem gostos e jeitos muito diferentes, mas acho que essa diferença é o que faz a gente se conectar. Hoje em dia eu penso nisso".

O ator, então, comparou a relação com o surfista ao casamento dele com Maíra Cardi e disse que eles aprenderam que as diferenças aproximam mais do que afastam. "Ela tem várias coisas que eu não tenho e que quero aprender com ela".

"Elementos opostos se atraem, né?", pontou Scooby. "Às vezes, Deus une pessoas muito diferentes para que um aprenda com o outro, só que você tem que quebrar essa 'chavinha' de batalha", concluiu Arthur.

Douglas Silva, que acabou indo para o último paredão por um contragolpe de Arthur, também aproveitou para se acertar com o brother. "Quando a gente pede desculpas, eu te peço desculpas e você me desculpa, de mim, parte assim: vamos seguir em frente. Aquilo? Esquece".

Logo depois, Scooby voltou a conversar com Arthur. "Pode ser que a gente possa ficar brigado, mas não importa. Eu sei do seu coração. Nunca vou ficar seu inimigo. Vou brigar, discutir, mas vou falar: 'vamos resolver'."

O surfista também conversou com DG e desabafou sobre a conexão que ele tem com Paulo André. "A relação que eu tenho com você é como se fosse um 'brotherzaço' que eu quero sair e beber. Mas o PA, parece que ele é o meu irmão mais novo. Eu falo umas paradas para ele que eu só falo para ele."

Além das conversas e declarações, a festa também teve alguns passinhos. Para animar os brothers, a produção colocou alguns dummies dançarinhos e rolou até coreografia do hit Elvolver, de Anitta.

Os participantes, que não conheciam o passo visto que já estavam confinados quando viralizou, apenas reproduziram o que foi feito pelos assistentes do programa. Assista: