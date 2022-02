'BBB 22': Tchau solteirice! Tema da Festa do Líder será 'Despedida de Solteiro'

'BBB 22': Lucas descobre tema da primeira Festa do Líder Foto: Gshow

Nesta segunda-feira, 21, Lucas descobriu qual o tema da sua Festa do Líder no Big Brother Brasil 22. Acompanhado dos parceiros de VIP, Eslovênia, Linn da Quebrada, Douglas Silva, Natália e Arthur Aguiar, eles turbinaram ainda mais o evento de quarta-feira, 23.

No quarto, a produção informou que a festa dessa semana será Casamento, especificamente Despedida de Solteiro - brincando com o relacionamento que Lucas, líder da semana, tem com Eslô no reality.

O Barão da Piscadinha recebeu mil estalecas para escolher as comidas e bebidas da celebração. Seus amigos do VIP tiveram a oportunidade de transferir um bônus.

Relembre a conquista da liderança de Lucas

Na prova do líder da última quinta-feira, 17, Lucas foi quem ganhou mais uma semana no BBB 22. A prova exigia a habilidade dos participantes em fazer gols.

Dividida em duas fases, o capixaba foi para a final da prova com Eslovênia, Tiago Abravanel e Gustavo, mas quem fez mais pontos foi o Lucas que se tornou o quinto líder desta edição do reality.