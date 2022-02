‘BBB 22’: Tadeu Schmidt comemora 1 mês à frente do programa

Tadeu Schmidt comemora 'mêsversário' como apresentador do 'BBB' Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Sucessor de Tiago Leifert no comando do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt completou 1 mês à frente do reality show. Em comemoração, o apresentador postou foto de um bolo de “mêsversário” e agradeceu ao carinho do público.

“Sim, é só 1 mês. Mas é tão intenso que merece celebração. Obrigado a todos vocês que têm me acompanhado com tanto carinho! Estou muito feliz!”, escreveu.

Tadeu também se mostrou entusiasmado para continuar na condução do programa.

“Hoje, a felicidade e a empolgação com o BBB são ainda maiores do que antes da estreia! E só crescem! E bora! Porque ainda tem muita história para ser vivida naquela casa”.