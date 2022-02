‘BBB 22’: sucesso na casa, música de Thiaguinho bomba no Spotify

A cantoria dentro da casa virou meme entre os telespectadores. Foto: Globoplay

Assistir ao BBB 22 virou sinônimo de ouvir pagode. Dentro da casa, os participantes cantam a todo momento e elegeram uma música tema para a edição atual do programa: Deixa Tudo Como Tá, do Thiaguinho.

Mesmo com a entrada dos participantes da casa de vidro, Gustavo e Larissa, que deram a informação de que a cantoria virou meme entre os telespectadores, as primeiras semanas foram suficientes para a música estourar também do lado de fora.

Segundo o Spotify, desde que o reality show estreou, a reprodução de ‘Deixa Tudo Como Tá’ aumentou em 98% na plataforma. Não é a primeira vez que o programa é responsável por transformar uma música no hit do momento. No BBB 21, a música Deus me Proteja, do Chico César, atingiu um pico de popularidade após virar um dos hinos da campeã Juliette.

No entanto, Thiaguinho não é o único pagodeiro que está bombando fora da casa mais vigiada do Brasil. O Spotify divulgou os dez artistas de pagode mais ouvidos no último mês, sendo eles: Dilsinho, Ludmilla, Grupo Menos É Mais, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Thiaguinho, Ferrugem, Di Propósito, Grupo Revelação e Péricles.

Para os fãs de pagode, a plataforma de streaming ainda revelou as cinco músicas mais ouvidas no último mês: