'BBB 22': show de Luísa Sonza com participação de Liniker e discussões na festa agitam madrugada

A cantora Linn da Quebrada ficou muito emocionada quando Liniker foi anunciada por Luísa Sonza como participação no show da cantora pop, dentro do 'Big Brother Brasil 22', no último sábado, 12. Foto: TV Globo

A festa que rolou neste último sábado, 12, no BBB 22, que teve show de Luísa Sonza com participação especial da Liniker, agitou a casa e fez os fãs das cantoras aqui fora vibrarem também. Vinicius sabia todas as músicas e coreografias de Luísa e se jogou na festa, mas o que chamou a atenção dos internautas foi a empolgação de Eliezer, que cantou todas as músicas da cantora de cor.

Outro ponto que se destacou e deixou todo mundo emocionado foi a reação da Linn da Quebrada ao ver a amiga Liniker no palco. Nem o Barão da Piscadinha, o estudante de medicina Lucas, conseguiu conter o choro durante o show da artista.

E teve climão no quarto Lollipop. Eslovênia desabafou com o namorado Lucas sobre ter medo de decepcionar quem ama aqui fora. Vyni, então, puxou a sister para conversar e aproveitou para desabafar também sobre as comparações e pressão em ambos, de serem os sucessores de Gil do Vigor e Juliette.

“Será que eu vou viver sempre à sombra de outra pessoa? Mesmo por eu ser desse jeito? [...] Qual foi meu erro aqui dentro? Eu fui me fechando!", declarou o cearense. Eli acompanhou toda a conversa, mas o climão veio depois, quando a médica Laís chegou para completar o grupo. A sister se sentiu excluída por não ter participado da conversa desde o início: "As únicas pessoas que me idolatravam aqui eram a Jade e a Bárbara".

Em uma conversa com Vyni, Eslô e Eli, Laís comentou que as vezes se sente diminuída pelo pessoal da casa, que as únicas pessoas que enalteciam ela eram Barbara e Jade. pic.twitter.com/rdGYtI6tKw — Central de Fãs Laís Caldas (@cfdalais) March 13, 2022

Já no outro grupo, do quarto Grunge, também teve discussão sobre o jogo. Em um diálogo com Paulo André, o ator Arthur Aguiar declarou que quer ter uma conversa franca com Pedro Scooby e Douglas Silva sobre situações do começo do jogo, para que o grupo possa ficar mais unido. Aguiar citou, ainda, o climão entre os brothers quando foi 'desconvidado' por P.A e Scooby para o almoço do anjo. Já DG e Jessilane voltaram a trocar farpas. Eles acabaram discutindo sobre uma suposta divisão que existe entre homens e mulheres no jogo.

11) Douglas e Jessilane acabam discutindo sobre o assunto “Divisão homens X mulheres no jogo” #BBB22 https://t.co/pjb21pGLn6 — Tracklist (@tracklist) March 13, 2022

Dinâmica do próximo paredão

Neste domingo, 13, será formado o 8º paredão do BBB 22. Eliezer foi vetado por Scooby na prova do líder, mas tem direito a um contra-golpe, que não pode ser o surfista. Arthur Aguiar venceu a prova do anjo na tarde de sábado, 12, e terá direito a imunizar um integrante.

Na votação, o líder Lucas indicará uma pessoa direto ao paredão e o integrante que Eliezer contragolpear também terá direito a um voto direto. A casa vai votar no confessionário e indicar mais uma pessoa. Todos os indicados, exceto o do líder, disputarão a prova bate e volta, e o paredão será triplo.