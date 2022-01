O trio Jessilane, Natália e Rodrigo disputa o segundo paredão do Big Brother Brasil 22, formado na noite deste domingo, 30.

A berlinda começou a ser desenhada com o anjo da semana, Rodrigo, imunizando Eliezer. Na sequência, foi a vez do Líder da semana, Tiago Abravanel, fazer sua indicação. O ator colocou Rodrigo no Paredão.

Imune por ter vencido a Prova do Líder com Abravanel, Pedro Scooby, que também estava imune, foi informado que também teria que indicar uma pessoa direto ao Paredão, escolhendo Natália.

BBB 22: segundo paredão é disputado entre Jessilane, Natália e Rodrigo Foto: TV Globo

Imunizado pelo Anjo Rodrigo, Eliezer colocou Douglas Silva no Paredão. A professora Jessilane foi a mais votada pela casa.

Douglas Silva, Jessilane e Natália participaram da prova Bate e Volta. Com três fases, o trio precisava encontrar um total de três benefícios para vencer a disputa. Douglas venceu a disputa e escapou do Paredão. O resultado da disputa será conhecido na terça-feira, 1º.