'BBB 22': saída de Vyni é marcada por choro no lollipop e novas especulações

Amigo mais próximo de Vyni no 'BBB 22', Eliezer ficou abalado após eliminação do companheiro. Foto: TV Globo

Vyni é mais um integrante do quarto lollipop eliminado do BBB 22. Sua saída deixou os seus colegas tristes, especialmente Eliezer, com quem ele tinha uma amizade mais forte.

Após minutos de choro, Eli mostrou parecer não acreditar que a eliminação de Vinicius foi de verdade. "Será que não pode ser paredão falso? Não faz sentido. Ele nunca fez mal para ninguém, ele nunca fez nada."

Dos oito eliminados pela votação do público, apenas dois - Luciano e Naiara Azevedo - não faziam parte do grupo formado no lollipop. Com esses resultados, os brothers começaram a refletir seus posicionamentos no jogo.

"Será que a gente está vendo tudo errado?", questionou Linn da Quebrada. Em resposta, Laís disse: "A gente, eu tenho certeza. Você não."

Para Jessilane, é possível tirar aprendizados da eliminação de Vyni. "Foi uma resposta muito grande. Me dá uma [sensação] de que será que eu estou indo por um caminho totalmente errado?"

E depois da Eliminação de Vinicius... Lina: "Será que a gente está vendo tudo errado?" Laís: "A gente, eu tenho certeza. Você não" Jessilane: "Foi uma resposta muito grande" ➡️ https://t.co/w1BcQOqBrx #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/nYgMwqdQHx — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2022

Formação de grupos

Oficialmente, apenas Eliezer, Eslôvenia e Laís faziam parte do grupo conhecido como "lollipers", mas, após desentendimento com os meninos, Lucas começou a se aproximar do quarto.

As comadres - como são chamadas Linn, Jessi e Natália - também estão ficando mais próximas da galera do lollipop.

Para Arthur Aguiar, os sete estão jogando juntos contra ele, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. "Esse é o jogo, sete contra quatro". A única pessoa que o cantor ainda não vê de fato em um dos grupos é Gustavo.

Scooby tenta se resolver com Gustavo

Após se salvar do paredão e ganhar mais uma semana na casa, Pedro Scooby chamou Gustavo para conversar com os outros meninos do quarto grunge.

"A gente está convivendo aqui e não sabe por quanto tempo. Vamos resolver nossas diferenças. Vamos trocar ideia, isso não é uma parada legal. Independente de quem pense diferente, é melhor estar numa convivência boa."

O surfista comentou que já se desentendeu com Arthur, mas se resolveu. E Gustavo comentou: "Respeito sempre vai ter."

Arthur e Gustavo tiveram uma discussão nesta terça-feira, 15, horas antes do paredão. Mas parece que mesmo após a conversa com Scooby, as coisas ainda não estão bem.

Em outro momento, Gustavo falou sobre Arthur para Lucas: "Não consigo. O cara é muito intransigente. Ele chegou a pedir desculpas a você pela informação errada que te deu? Não aceita que cometeu um equívoco."