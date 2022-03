'BBB 22': saída de Jade gera choro no lollipop e teorias sobre paredão falso

Brothers do quarto lollipop ficam abalados com saída de Jade Picon. Foto: TV Globo

Após disputar o paredão com seu rival Arthur Aguiar, Jade Picon foi a sétima eliminada do Big Brother Brasil 22. A saída dela deixou um clima triste nos integrantes do quarto lollipop.

Dos sete participantes eliminados até o momento pelo voto do público, cinco estavam nesse grupo. Com exceção de Rodrigo, que saiu na segunda semana, as quatro últimas eliminações foram do quarto de pirulito: Bárbara, Brunna, Larissa e, agora, Jade.

Além disso, nenhum deles conseguiu voltar do paredão, o que fortalece o sentimento de derrota em quem sobrou. “Eu vou vestir minha melhor roupa porque sei que eu vou sair", disse Eslovênia.

"As pessoas lá fora devem odiar a gente, isso que eu sinto", completou a modelo. Na internet, começou uma brincadeira de que Eslô sempre senta ao lado de quem será eliminado.

Para os membros do quarto lollipop, Jade era uma das participantes mais fortes e tinha chances de eliminar Arthur. Esse pensamento acabou gerando teorias de que a sister poderia estar em um paredão falso.

"Galera, ela vai voltar, isso é um paredão falso", disse Eliezer. "Ela deve estar assistindo a gente", completou Laís. E Eslôvenia concordou com os dois.