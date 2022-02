‘BBB 22’: saiba como será formado o paredão desta semana

Dinâmica inédita na formação do paredão será apresentada neste domingo. Foto: Globoplay

Mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil 22 e, neste domingo, 20, uma nova dinâmica irá surpreender os brothers da casa mais vigiada do Brasil.

Como de costume, o anjo da semana, Arthur Aguiar, terá de imunizar outro participante e o líder Lucas indicará uma pessoa.

A novidade da semana é que a casa será dividida em três grupos para a votação e, em consenso, cada um deles terá de escolher um integrante de algum dos outros dois grupos para votar.

Além disso, Gustavo já está no paredão. Ele, que estava na Casa de Vidro junto com Larissa e entrou no reality na semana passada, foi indicado por Brunna Gonçalves, que atendeu o Big Fone na sexta-feira, 18, e colocou o curitibano direto na berlinda.

No entanto, assim como os outros emparedados, Gustavo poderá participar da prova bate e volta, já que apenas o indicado do líder não tem esse direito.