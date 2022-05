'BBB 22': Saiba como estão os ex-BBB's após o fim do reality show

Um mês depois do fim do 'Big Brother Brasil 22', ex-participantes aproveitam momento em alta para investir nas redes sociais e em outros aspectos profissionais. Foto: Fábio Rocha/Globo

Um mês após o fim do Big Brother Brasil 22 e a visibilidade para os ex-participantes continua em alta. Mesmo com uma edição que não agradou muitos fãs do reality, os 22 ex-BBB's estão aproveitando o que o programa trouxe de melhor para vida de cada um deles.

São milhares de seguidores nas redes sociais, marcas buscando por parcerias, mudança de cidade e muito mais coisas que os ex-confinados do BBB 22 estão aproveitando.

O Estadão analisou o perfil de cada um deles e levantou informações sobre os brothers e sisters da 22ª edição do reality da Globo. Confira o que cada um deles tem feito.

Arthur Aguiar

Assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil como campeão da edição, Arthur Aguiar cumpriu com seus compromissos com a Rede Globo. Também foi convidado a participar de um show de Luan Santana e lá esteve ele, cantando Casa Revirada para o público.

Mas, sem muitos trabalhos na internet e precisando de um "tempo off", Arthur e Maíra Cardi anunciaram que ficariam fora das redes sociais por um período para ser um momento de renovação. Dias depois, ele não só voltou para seu perfil, como participou do Encontro com Fátima Bernardes.

Sem muitas parcerias no Instagram, Arthur Aguiar tem usado seu tempo para se dedicar à música e até anunciou uma turnê, começando por São Paulo, com show marcado para 9 de junho.

Bárbara Heck

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Bárbara Heck tem feito trabalhos como modelo (profissão na qual ela já atuava antes do reality) e até participou de uma propaganda da Avon. A gaúcha também é estrela de publicidade da Queima Diária, AliExpress, Brenda Terra Clinic, Cabelo Mais, Vou de 99 e Americanas.

Além disso, a loira marcou presença no carnaval do Rio de Janeiro, ao lado de seu namorado e outros ex-participantes da edição.

Brunna Gonçalves

Enquanto era considerada planta na casa do BBB, fora do programa Brunna Gonçalves tem conquistado cada vez mais o carinho do público. Ela estreou no carnaval de 2022 e desfilou pela Beija-Flor, escola do Rio de Janeiro.

No Instagram, a dançarina fez propaganda da Amstel e tem compartilhado sua vida ao lado de Ludmilla.

Douglas Silva

O terceiro colocado do BBB 22 levou pra casa R$ 50 mil, além dos prêmios que conquistou ao longo do programa, como carros e prêmios em dinheiro. Fora do reality, ele marcou presença nos programas da Rede Globo.

Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Douglas Silva já tinha assinado contrato para participar de Maradona: A Conquista de um Sonho, da Amazon Prime Video. Na história, ele interpreta Pelé.

E não é só DG quem tem aproveitado a visibilidade do reality show, Maria Flor, a filha mais velha do ator, também se deu bem com a participação do pai no BBB e já é considerada uma influencer mirim, com seus mais de 490 mil seguidores.

Eliezer

Eliezer ficou em quarto lugar no programa e foi o último Lollipoper a sair da casa. Mas, após sua saída, o designer tem aproveitado para engatar com trabalhos publicitários nas redes sociais.

Eliezer também teve seu nome em um prato do Paris 6, restaurante que tem "celebridades em seu cardápio" e coleciona pratos com nome de Neymar, Anitta e outros artistas.

Eslovênia

Eslô aproveitou a saída do BBB 22 para investir na carreira de modelo e, em seu perfil, é possível notar diversos ensaios fotográficos para várias marcas. Em sua rede social, ela até mostrou seu encontro com o embaixador da Eslovênia. Além disso, a ex-sister já está de mudança para São Paulo.

A miss também aproveitou o carnaval no Rio de Janeiro, deu entrevista para Mateus Mazzafera ao lado do namorado Lucas Bissoli e tem investido na criação de conteúdo para rede social.

Gustavo

Viciado em futebol e apaixonado pelo Palmeiras, Gustavo já visitou o estádio e centro de treinamento do time - além de marcar presença em diversos jogos ao lado de Laís.

Ele também aproveitou o carnaval do Rio de Janeiro, participou de entrevistas e está aproveitando esse momento fora do BBB 22 para organizar a vida em São Paulo.

Jade Picon

Um dos grandes nomes da 22ª edição do BBB, Jade Picon continua investindo na criação de conteúdo para redes sociais. Além disso, a influenciadora está cotada para ser personagem na próxima novela das 21h da Globo, Travessia, de Gloria Perez.

Com mais de 20 milhões de seguidores, Jade já fez viagens e tem aproveitado o nome em alta para a sua marca, Jade Jade.

Jessilane

Fora do BBB 22, Jessi mudou o rumo da sua carreira e está investindo nas redes sociais. A professora de biologia é uma das confirmadas para desfilar no São Paulo Fashion Week, pela marca Meninos Rei.

Jessi também já fez suas malas e mudou-se para São Paulo ao lado de sua mãe e de sua irmã, com o intuito de aproveitar o que há de melhor na cidade para esta fase da sua vida.

Laís

Mesmo sendo a participante que teve a maior rejeição da 22ª edição do reality show, com 91,25%, Laís tem recebido o carinho do público fora da casa e aproveitado o momento nas redes sociais.

Com alto número de conteúdos para o Instagram, a médica já fez sorteio de celular e virou propaganda da Avon, Swift e do aplicativo Queima Diária, como a amiga Bárbara Heck.

Larissa

Larissa também foi selecionada para fazer parte do time de influenciadoras do Queima Diária, afinal, antes mesmo do BBB ela já era uma influenciadora fitness.

Além disso, ela foi convidada para visitar a escola que estudou e colocou os alunos para dançar Socadona. A pernambucana também deu entrevista para alguns programas de podcast, marcou presença no carnaval do Rio e fechou parceria até com o FitDance.

Linn da Quebrada

Assim que entrou no BBB 22, Linn da Quebrada já tinha um projeto engatilhado: a segunda temporada de Manhãs de Setembro, série da Amazon Prime Video.

Nas redes sociais, ela já fez campanhas para marcas como Avon, Amstel e Vogue. Linn também participou do Mais Você e entrou na piscina de bolinhas ao lado de Ana Maria Braga.

Lucas

Seguindo basicamente os mesmos passos que a namorada, Lucas Bissoli tem feito diversos ensaios fotográficos e publicidades para algumas marcas.

O Barão da Piscadinha, inclusive, foi convidado para trabalhar com a Americanas, posto Shell e o Itaú. Ao lado de Eslô, Lucas deu entrevista para o canal de Matheus Mazzafera

Luciano

Luciano foi o primeiro eliminado do reality da Globo e, mesmo sem alcançar a fama que tanto desejava dentro da casa, ele conseguiu alcançar a marca de um milhão de seguidores no Instagram. Além disso, o ex-BBB decidiu investir nas plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy.

Maria

Mesmo tendo sido expulsa do BBB 22, Maria aproveitou os novos seguidores para investir na sua conta no OnlyFans e está focando na rede social adulta.

No Instagram, a atriz também fez algumas publicidades, como para a Avon. Maria também se mudou para São Paulo para aproveitar as oportunidades que estão surgindo.

Naiara Azevedo

Naiara Azevedo não fez só bolo, não. A cantora também foi o rosto de publicidade para Downy - marca que patrocinou o reality.

A cantora sertaneja também continua trabalhando na carreira musical e usa seu perfil para compartilhar as novidades de sua música.

Natália Deodato

Assim que saiu do BBB 22, Natália ficou sabendo que realizaria um de seus sonhos: desfilar pela Beija-Flor no carnaval do Rio de Janeiro.

Além disso, ela foi rosto de propagandas para grandes marcas, como Brahma, Avon, Downy e até Americanas. A BadNaty também participou de programas, deu entrevistas para podcasts e marcou presença no Baile da Vogue.

Rodrigo Mussi

Antes de sofrer acidente de carro, Rodrigo Mussi estava em alta fora do BBB 22. Ele fez propaganda para Aperol Spritz, participou da transmissão do Lollapalooza para o Multishow e aproveitou alguns momentos como modelo, fazendo ensaios fotográficos.

Agora, Rodrigo já está em casa, se recuperando do acidente e aos poucos voltando a aparecer nas redes sociais. No último domingo, 29, ele deu a primeira entrevista para o Fantástico.

Tiago Abravanel

Tiago Abravanel desistiu do BBB 22, mas fora da casa as coisas continuaram acontecendo para a sua carreira. Ele, inclusive, foi jurado do Queen Stars Brasil, reality da HBO Max comandado por Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

Ele também apresentou o Bloco do Abrava em abril. Nas redes sociais, ele fez publicidade para algumas grandes marcas.

Vyni

Um dos participantes mais seguidos nos primeiros dias do BBB 22, Vyni já fez propaganda para produtos de Xuxa Meneghel, Mc Donald's, vivenciou o Lollapalooza, encontrou com Juliette e apareceu até cantando - seguindo os mesmos passos da amiga, vencedora do BBB 21.

Paulo André

O atleta ficou em segundo lugar no BBB 22 e, durante o período do reality, acabou ficando sem o benefício do bolsa-atleta. Mas, fora do programa, Paulo André tem investido na sua carreira de modelo.

Na Globo, ele fez um tour pelos programas da emissora e participou do Mais Você, Encontro e Altas Horas.

Pedro Scooby

Pedro Scooby foi um dos protagonitas do BBB e já voltou à ativa no surfe. Além disso, ele tem feito algumas publicidades com grandes marcas no Instagram.

Scooby também aproveitou o carnaval do Rio de Janeiro ao lado da mulher e tem compartilhado momentos ao lado da família nas redes sociais.