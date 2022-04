'BBB 22': Relembre estratégias da produção do programa para 'salvar' a edição

O ator Arthur Aguiar no Quarto Secreto do 'Big Brother Brasil 22', após ser escolhido pelo público para sair no 'Paredão Falso'. Foto: TV Globo

E chegou o grande dia da final do BBB 22. Nesta terça-feira, 26, iremos descobrir quem vai sair da casa mais vigiada do País com R$ 1,5 milhão a mais no bolso.

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André foram os últimos sobreviventes da edição e formam um trio inédito de finalistas: pela primeira vez uma final é composta apenas por homens.

Além deste feito, esta edição também ficou marcada por sucessivas estratégias da produção do reality para alavancar o ânimo dos participantes, já que este BBB ficou conhecido pelo fato dos integrantes evitarem conflitos e discussões.

Big Fone

Uma das estratégias recorrentes do programa é o Big Fone, e em uma edição atípica como a deste ano ele não poderia faltar. Quem atendeu foi a participante do grupo camarote Brunna Gonçalves, que teve a missão de indicar uma pessoa direto ao Paredão. Na época, ela escolheu o membro do grupo pipoca Gustavo para a berlinda.

Momento em que nossa Brunna atendeu o Big Fone! #BBB22 pic.twitter.com/kMQWkYOAVk — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) February 19, 2022

E como se um não bastasse, a edição deste ano teve dois Big Fones. O segundo foi atendido pela camarote Jade Picon, que acabou emparedada e teve a missão de indicar mais um integrante da casa ao Paredão.

A influenciadora escolheu seu rival Arthur Aguiar e acabou proporcionando o Paredão mais aguardado da temporada.

☎ Jade Picon atendeu o Big Fone, foi emparedada e puxou Arthur Aguiar para o Paredão#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/rBk1cl5XoH — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2022

Paredão Falso

Outra estratégia utilizada, que não foi uma novidade para o público, foi o Paredão Falso. Neste ano, os brothers que caíram na dinâmica foram Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo.

O ator Arthur Aguiar foi o escolhido pelo público com 82,8% dos votos e ele foi para um Quarto Secreto, onde ganhou poderes especiais, entre eles: cortar a água da casa, colocar todo mundo na Xepa, acordar os brothers a qualquer hora, trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

Depois de dois dias confinado, o artista retornou à casa vestido de coelho da Páscoa. Ele entrou pelo jardim e logo começou a encenar. Os brothers ficaram eufóricos com a chega do coelhinho, mas poucos minutos depois Aguiar tirou a cabeça da fantasia e revelou que estava de volta: "Voltei que loucura!".

Os meninos, principalmente o atleta Paulo André, ficaram felizes com a volta do competidor, mas nem todos se animaram.

Linn, Eliezer, Natália e Jessi mostraram surpresa e preocupação com a volta do ator à casa.

Ana Clara entra na casa vestida de Dummy

Outra estratégia criada para confundir os confinados foi a visita inesperada de um Dummy na casa.

Um dos Paredões mais aguardados da edição, entre os camarotes Jade Picon e Arthur Aguiar, acabou resultando na saída da influenciadora, com 84,93% dos votos.

A eliminação de Jade pegou os integrantes do Quarto Lollipop, aliados da sister, de surpresa e levantou suspeitas de que o Paredão poderia ser falso. Com isso, a apresentadora Ana Clara entrou na casa disfarçada de Dummy, o que deixou os brothers ansiosos com um possível retorno de Jade.

A dúvida surgiu porque na edição 21, a integrante Carla Diaz retornou de um Paredão Falsa vestida de Dummy.

O diretor do programa, Boninho, também chegou a fazer visitas aos integrantes da casa. Uma foi fantasiado de 'Globolinha', em uma das festas da edição, e outra vez, sem estar fantasiado, em uma ação de marketing.

Casa de Vidro

Mais uma dinâmica conhecida do público adotada na edição deste ano foi a Casa de Vidro.

Desta vez, a casa foi instalada dentro do próprio BBB, mais especificamente na área da academia. O público teria que escolher se permitia a entrada de mais dois integrantes ou se nenhum dos novos participantes entraria na casa.

O público resolveu permitir a entrada dos novos brothers e os pipocas Gustavo e Larissa integraram o elenco do BBB 22.

Ainda na Casa de Vidro, os novos brothers fizeram mistério sobre as informações que tinham do lado externo. Larissa foi a que mais despistou trazendo informações inverídicas, como a pipoca Eslovênia ser uma das favoritas do público. Já Gustavo declarou 'guerra' e disse que ia colocar 'fogo no parquinho' na casa.

Douglas Silva apertou o botão e liberou a Casa de Vidro! ️ #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/BfUS2FRisr — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2022

Dinâmicas de votação

Uma das estratégias que evidenciaram a tentativa da produção do reality de trazer mais dinamismo para as relações dentro da casa, foram as dinâmicas de formação dos Paredões. A cada domingo, um novo arranjo de votação ocorria.

Uma das dinâmicas mais marcantes foi quando o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que os integrantes da casa se separassem em grupos. Cada grupo teria que votar em uma única pessoa.

Gustavo já estava no Paredão, porque havia sido indicado por Brunna, que atendeu o Big Fone naquela semana. A dançarina também acabou na berlinda, após ser votada pelo Líder, o pipoca Lucas.

Schmidt orientou que os grupos se dirigissem aos cômodos da casa. O grupo no Quarto Lollipop, formado por Laís, Jade, Eliezer, Larissa, Brunna e Eslô, votou em Jessilane; o grupo no Quarto Grunge, formado por Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo, definiu o voto em Eliezer; já o grupo que foi direcionado ao Confessionário, formado por Linn da Quebrada, Natália, Tiago Abravanel e Jessilane, votou em Paulo André.

Como haviam cinco pessoas indicadas ao Paredão, a prova bate e volta livrou dois integrantes da berlinda, e assim Jessi e Eli se salvaram. A influenciadora Brunna acabou eliminada nesta votação.

E o choque de realidade do lollipop veio com a eliminação da Brunna #BBB22 pic.twitter.com/tzpERsDIX3 — Nazaré Amarga #BBB22 (@NazareAmarga) February 23, 2022

Outra dinâmica de Paredão que movimentou a casa foi quando os integrantes tiveram que votar em duplas. O Quarto Lollipop havia combinado de todos os seus integrantes votarem no ator Douglas Silva, mas a dupla Eli e Vyni acabou indicando a bióloga Jessi, o que causou um atrito entre os aliados.

Com isso, a integrante do quarto, a pipoca Larissa, foi indicada ao Paredão, no lugar do ator, e acabou eliminada.

"Em que voce votou, minha filha?" (Jade) "No DG." (Larissa) "Em quem voces dois votaram?" (Jade) "Na Jessi." (Eliezer) "POOOOTA QUE PARIU." (Eslo) Que momento, Brasil. #BBB22 pic.twitter.com/5ctDvAb4eX — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 28, 2022

Jogos da Discórdia

Os Jogos da Discórdia desta edição também marcaram a temporada pela tentativa da produção de movimentar o jogo.

O mais emblemático foi o jogo do balde d'água. Em uma espécie de 'tribunal do júri', cada integrante deveria selecionar outro participante, atribuir uma plaquinha com alguma característica como 'interesseiro (a)', 'jogo fraco', 'não faz o que fala', e argumenta sua opinião sobre o escolhido.

O restante da casa deveria votar se a argumentação fazia sentido ou não. Se a argumentação tivesse votação positiva, o participante acusador deveria despejar um balde d'água no acusado; caso a votação fosse negativa, o acusado despejava a água no acusador.

A pessoa que mais recebeu baldes d'água foi a sister Natália. Contudo, o que mais chamou a atenção na dinâmica foi a agressão da camarote Maria, que acertou o balde na cabeça de Natália ao despejar a água na sister. Pela atitude, Maria foi expulsa do programa.

Dinâmica com ex-participantes

Os oito eliminados do programa, até então, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Vyni e Jade Picon, retornaram ao estúdio de onde Tadeu Schmidt comanda a atração, para participarem de uma dinâmica especial.

Eles precisariam escolher um dos confiandos para ir ao Paredão, entre os que tiveram o pior desempenho na Prova do Líder que havia ocorrido na mesma noite. Eslovênia, Gustavo, Lina ou Natália poderiam ser votados na ocasião.

Naiara não participou da dinâmica, pois foi vetada por Mussi, que havia sido escolhido como líder da dinâmica pelos ex-eliminados. Com quase unanimidade, Gustavo foi escolhido para ir ao Paredão. O único que não votou nele foi Luciano, que optou por Eslovênia.

A dinâmica, que deveria movimentar a casa, acabou gerando mais atrito entre os próprios ex-participantes. Naiara Azevedo foi o centro da discussão. A cantora resolver 'lavar roupa suja' com os ex-brothers no ao vivo, por conta de questões ocorridas dentro da casa. A briga se estendeu até o programa 'Fora da Casa', do Globoplay, apresentado por Ana Clara.

Bárbara: "Tu acha que tudo é sobre ti, não é assim" Naiara: "Quem tá sendo votada sou eu, não sou? Então agora é sobre mim"#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/z9JFfOQepT — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022