'BBB 22': Quem são os três participantes que testaram positivo para covid-19?

Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar testaram positivo para a covid-19 e não entraram no início do 'BBB 22' Foto: Divulgação/TV Globo

O BBB 22 começou com faltas no elenco. Na segunda-feira, 17, três participantes revelaram terem sido diagnosticados com covid-19 e que só entrarão a partir desta quinta-feira, 20.

Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar apareceram em vídeos no hotel em que os futuros brothers ficam confinados antes de entrarem na casa.

Os três tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19 e apresentam sintomas leves.

Para conhecer melhor cada integrante e ajudar nas teorias sobre o que acontecerá quando eles adentrarem a casa, resolvemos relembrar a carreira de cada um deles.

Confira:

Jade Picon

Sem nunca ter pisado na casa, Jade Picon é a participante mais comentada desde que rumores de que ela estaria no reality começaram a surgir.

Irmã de Leo Picon, antigo “colírio” da revista Capricho, Jade ostenta números chamativos nas redes sociais e atrai a atenção de diversas marcas. No Instagram, a influenciadora possui mais de 14 milhões de seguidores, no TikTok, mais de 4 milhões e os números somam quase 2 milhões no YouTube.

Jade começou a ficar conhecida ao aparecer em vídeos postados pelo irmão e conquistou o público mais jovem. A influenciadora também é lembrada por ser ex-namorada de João Guilherme, filho do cantor sertanejo Leonardo.

Nas redes sociais, os internautas já criaram diversos memes relacionados à fortuna de Jade. Quando seu nome foi revelado, ela contou que não toca em maçanetas, botões de elevador ou descargas.

Linn da Quebrada

Uma das participantes mais aguardadas para entrar no reality também é Linn da Quebrada. Primeira travesti a fazer parte do elenco na história do BBB, Linn é cantora, atriz, apresentadora e uma das referências na luta contra a LGBTQIA+fobia.

Ela é conhecida pelo hit Bixa Preta e estourou em 2016 com a turnê Bixarya. Linn estreou como atriz em 2019 na série Segunda Chamada, da Globo, e atualmente apresenta o programa TransMissão, no Canal Brasil.

Em 2018, Linn da Quebrada ganhou o prêmio de Melhor Documentário no Teddy Awards, evento que premia filmes ligados à temática LGBTQIA+ em Berlim.

Recentemente, Linn também comemorou a inclusão do nome social na certidão de nascimento. Agora, a cantora oficialmente se chama Lina Pereira dos Santos.

Arthur Aguiar

Arthur Aguiar foi o primeiro participante do grupo Camarote a ser anunciado pela TV Globo, mas ainda não teve a chance de entrar no programa por testar positivo para a covid-19.

Ele é ex-nadador e construiu uma carreira no teatro e na televisão. Ele passou a ganhar notoriedade após o papel como o personagem Diego Maldonaro na versão brasileira da novela Rebelde, exibida pela TV Record.

O ator participou de três edições da novela Malhação, na TV Globo, e foi protagonista de uma: Malhação Sonhos. Ele já contracenou com Linn da Quebrada na série Segunda Chamada, também da Globo.

Recentemente, ele voltou a morar com a ex-BBB e influenciadora Maíra Cardi, com quem se casou em 2017. Os dois haviam se separado após a revelação de uma série de traições cometidas pelo ator. O casal é pai de Sophia, de 3 anos.

Arthur também continua investindo na carreira como cantor. Seu último lançamento foi a música Regue o amor, inspirada pelo rompimento com Maíra. Nela, o artista pede perdão à influencer por “uma chuva de erros e decepções”.