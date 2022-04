'BBB 22': Quanto cada finalista faturou em prêmios do programa?

Os finalistas Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André ganharam vários prêmios ao longo do 'BBB 22'. Foto: Globo

O BBB 22 chegou ao fim e Arthur Aguiar levou para casa o prêmio máximo do programa de R$ 1,5 milhão, porém, ao longo da temporada, eles acumularam outras premiações em provas e dinâmicas com patrocinadores. Veja quanto cada um ganhou:

Douglas Silva

Em terceiro lugar, DG recebeu R$ 50 mil pela colocação, mas ele foi um dos que mais ganharam prêmios na edição. Para começar, ele ganhou dois carros, um na primeira Prova do Líder e o outro em uma dinâmica de Bate e Volta.

O ator também sai do programa com um microfone, um headset, uma máquina de lavar, um videogame, R$ 10 mil em corridas da 99, um ano em aluguel no QuintoAndar, além de mais R$ 20 mil em dinheiro e R$2,3 mil no PicPay.

Paulo André

Como segundo colocado, PA levou R$ 150 mil. Em uma Prova do Líder, ele já havia conquistado R$ 100 mil e, ao longo do programa, acumulou mais R$ 20 mil em dinheiro e R$ 2 mil no PicPay.

O atleta também ganhou um notebook gamer, um headset, um microfone, uma máquina de lavar, um ano de aluguel, R$ 20 mil em corridas de aplicativo e R$ 20 mil em compras na Americanas.

Arthur Aguiar

Além do 1,5 milhão, Arthur ganhou um carro como prêmio da final, um notebook, uma máquina de lavar, um videogame, um ano de aluguel, R$ 1 mil em delivery, R$ 30 mil em corridas na 99, R$ 14 mil na Americanas, R$ 1 mil em app de pagamentos e mais R$ 10 mil em dinheiro.