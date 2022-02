'BBB 22': Punição mais grave da edição e possíveis alianças são destaques do dia

'BBB 22': Gustavo leva punição mais grave da edição, Lina desabafa sobre ter sido chamada no pronome masculino e Eliezer revela possíveis alianças. Foto: Instagram/@bbb/@linndaquebrada/@eliezer

Quinta-feira é dia de prova do líder, mas enquanto não chega o momento da disputa que os participantes do Big Brother Brasil 22 tanto esperam, eles aproveitaram o dia para recarregar as energias do pós-festa.

A tarde foi repleta de sono e rendeu até uma das punições mais graves da edição do reality show. Além disso, a produção do programa decidiu que o BBB 22 ficará mais tempo no ar e terá 100 dias de programa.

Saiba o que rolou na casa durante esta quinta-feira, 24:

Comadres vs. PA?

Depois da festa de Lucas, Paulo André acordou afiado e pronto para o jogo nesta quinta, 24. O atleta discutiu com Douglas Silva sobre os votos que levou no último paredão.

A dinâmica para a formação da berlinda no domingo, 20, foi de separar os participantes em três grupos e cada um indicava uma pessoa. Paulo André foi indicado pelo grupo que tinha as “comadres” (Natália, Jessi e Linn da Quebrada) e Tiago Abravanel.

O brother aproveitou o queridômetro para distribuir alguns emojis no queridômetro. Para Jessi, a escolha foi da “cobra” e Linn foi presenteada com uma “banana”. Natália foi a única do grupo que o atleta poupou.

Acidente no ‘BBB’

Após acidente, Larissa não poderá participar de provas de resistência ou agilidade no 'BBB 22'. Foto: Instagram/@larissatomasia

Na festa da última quarta, 23, Larissa sofreu um grave acidente e logo foi socorrida pelo elenco. A sister recebeu atendimento médico e precisou imobilizar o pé com uma tala de gesso.

Na manhã desta quinta, 24, a influenciadora digital foi chamada para um novo atendimento médico e trocou o gesso por uma bota ortopédica. Mesmo com essa mudança, ela não poderá participar da prova de hoje caso envolva resistência, agilidade ou outro tipo de esforço físico.

A punição mais grave da edição

Se você achava que Eslovênia tinha sido a responsável pela maior punição do BBB 22 ao quebrar uma câmera durante uma festa, saiba que esse prêmio foi passado para Gustavo.

O participante dormiu demais durante o dia e acabou perdendo o horário do raio-X. Com isso, o brother perdeu 500 estalecas. Todos os dias, o elenco tem um tempo para ir ao confessionário e gravar a mensagem de um minuto, mas dessa vez o sono não deixou que o participante cumprisse a demanda do jogo.

Linn da Quebrada desabafa após mais um erro em seu pronome

“Por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro?” Raio X da Lina de hoje, dia 24/02. #TeamLinn ‍♀️ pic.twitter.com/6rEyebLCf5 — Linn da Quebrada ‍♀️ (@linndaquebrada) February 24, 2022

Durante o raio-X , Lina aproveitou para desabafar e falar de seus sentimentos após mais um colega de confinamento usar o pronome masculino para se referir a ela. “No pós-festa tem várias sensações e eu vou tentar ser bem objetiva com o que eu tô sentindo, porque eu já acordei sentindo isso”, falou.

“Ontem eu tive uma situação com o Lucas que acabou se desdobrando um pouco com algumas outras pessoas, em relação à troca do pronome com o qual eu quero ser tratada”, continuou a sister.

“O que me chamou mais atenção é porque já estamos na metade do programa e, a cada dia que passa, eu sinto que é isso: por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo para tornar mais leve pro outro? Acho que isso não tem necessariamente a ver com o Lucas, porque gosto muito dele e sei que ele também gosta de mim, mas precisava falar isso pra ele, pra tornar isso mais leve pra mim também”, concluiu.

Novas alianças?

Eliezer revela que tem jogo individual e Arthur Aguiar é um amigo dentro do 'BBB 22'. Foto: Twitter/@bbb

Dormindo no quarto lollipop desde que o BBB 22 começou, Eliezer tem cogitado expandir suas alianças no programa. No raio-X, o brother falou sobre o movimento do seu jogo: “Eu defendo meu quarto, mas tenho meu jogo individual”.

“Nas minhas relações individuais sou muito próximo de uma pessoa muito forte de outro grupo, que é o Arthur, e às vezes eu me sinto totalmente numa situação perigosa quando estou próximo dele. Mas não posso me afastar, faz parte do meu jogo individual ser próximo dele, entende?!”, explica Eli.

“Usou isso pra criar uma rixa”

Arthur Aguiar e Gustavo conversaram sobre o jogo e o ex-Rebelde criticou Larissa por ter ficado irritada ao ser escolhida para o castigo do monstro, na semana passada. A pernambucana cumpriu o desafio junto com Laís.

O ator disse que a casa tinha um combinado de colocar no castigo participantes que ainda não tinham sido monstros anteriormente: “Por que justamente na minha vez ficaram bravas?”, perguntou.

Gustavo acredita que a sua ex-parceira da Casa de Vidro fingiu ter ficado mais abalada do que realmente ficou: “Pra mim, ela usou isso pra criar uma rixa e se sentir protagonista”. “E para criar uma afinidade com as meninas, eu entendi”, revelou Arthur.

O ator ainda explicou que a escolha de Laís foi para “devolver” o monstro que ela havia dado para ele e que a Larissa sobrou. “Ela ficou brava e falei: ‘isso aqui não é um spa, é um jogo’ e virei um grande problema pra ela”, lembra. “A Eslô é uma das minhas prioridades aqui, está no meu top 5 e no VIP. O Tiago eu não coloco de jeito nenhum. O Vyni me ajudou quando eu estava mal”, explicou os motivos da escolha do monstro.

“Eu sei que é muito pesado, quando eu vi que tinha que revezar [no castigo], tipo prova de resistência… Vou fazer como o Rodrigo fez”, conta o ator. Gustavo logo brincou que não foi escolhido para o castigo porque precisava poupar sua saúde. “Nem sabia que você tinha hérnia, eu só descobri depois”, revelou Arthur.

Na verdade, Gustavo não foi escolhido porque já estava no paredão e Arthur contou que passar por essa experiência é ruim: “Eu passei pela experiência de sair do monstro para o paredão”.