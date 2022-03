'BBB 22': Próxima festa terá show de Luísa Sonza com participação de Liniker

As cantoras Luísa Sonza e Liniker se apresentão na próxima festa do Big Brother Brasil 22, que ocorre neste sábado, 12. Luísa cantará seus maiores hits e Liniker dividirá o palco com a popstar para interpretar a canção 'Melhor Sozinha' e, também, um de seus sucessos. Foto: Felipe Grafias e Caroline Lima

A próxima festa do Big Brother Brasil, que ocorre no sábado, 12, vai contar com duas atrações musicais de peso. A cantora Luísa Sonza, que se apresenta no reality pela segunda vez, e a cantora Liniker, que se junta à popstar para interpretar a canção Melhor Sozinha e, também, um de seus sucessos.

Luísa diz que não vê a hora de sentir a energia dos paticipantes da casa mais vigiada do Brasil de perto e que vai “quebrar tudo”: “Não quero estragar a surpresa, mas a galera pode esperar muitos hits! Eu quero que seja um show marcante, cheio de músicas da era Doce 22 [último álbum lançado pela artista]". Prometo entregar tudo para os participantes, e para a galera de casa também”.

A intérprete de Anaconda expôs também a admiração pela artista paulista: “A Liniker é uma mulher incrível e que canta muito! Então, é claro que para mim é mais do que uma honra poder dividir o palco com ela”.

Luisa revelou ainda o que o público pode esperar da colaboração entre as duas: “Nós somos artistas bem ecléticas, eu diria, então por mais que sigamos estilos diferentes dentro da música, de alguma forma a gente consegue se encontrar. E vai ser muito maravilhoso mostrar esse encontro para as pessoas”.

Sobre a próxima festa do BBB 22, os fãs do programa podem esperar muito glamour. Do portal de entrada à pista de dança, passando pelo golden carpet, os elementos da noite vão entregar muito brilho dourado e rose gold. A câmera slow motion vai estar presente mais uma vez e um um queijo de dança também será instalado. O cardápio especial contará com espumante entre as bebidas e no figurino peças douradas, acessórios brilhosos, arcos e presilhas vão compor o look dos participantes.