‘BBB 22’: Prova de resistência de dezoito horas e liderança de Lina são destaques do dia

Com quase 18 horas de prova, a Lina é a mais nova líder do ‘BBB 22’. Foto: Globo / Fábio Rocha

Linn da Quebrada se tornou a nova líder do BBB 22 após 18 horas de uma prova de resistência, nesta sexta-feira, 25. Essa é a primeira vez que uma das comadres conquista a liderança no programa.

Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André saíram juntos da disputa, onde se seguravam em um batom gigante, com direito à chuva cenográfica desde a noite anterior. Agora, Lina está automaticamente no Top 10 do programa e suas aliadas, Jessi e Natália devem deixar a xepa.

O primeiro a desistir foi Gustavo, por volta das oito da manhã. Às nove, Arthur Aguiar escorregou e precisou apoiar o joelho, sendo eliminado pela produção.

Eliezer foi o terceiro a deixar a competição, às 11, com câimbra e foi seguido por Jessilane que, após muito reclamar do frio e chorar de exaustão, não conseguiu permanecer na prova de resistência. A saída da professora desestabilizou as comadres. Linn da Quebrada e Natália choraram quando a amiga abandonou a prova. As três lutam não só pela liderança, mas pelas vagas no VIP.

Seguindo a amiga, Natália desistiu depois de reclamar do frio e da dor. A sister informou que precisava de um analgésico, o que deixou Linn ainda mais nervosa.

Eslovênia e Lucas, o rei da piscadinha, aproveitaram o tempo juntos passando perrengue para conversar e, no clima romântico, se ajudaram a permanecer na busca pela liderança. A paraibana afirmou que aguentaria até seu limite, que seria quando seus joelhos desistissem, mas que a dor já estava incomodando. Lucas explicou à amada que a dor é psicológica e se ela estivesse bem mentalmente, não sentiria nem mesmo uma marretada na mão. "Isso é comprovado cientificamente?", ela perguntou. "Sim”, respondeu Lucas.

O amor tentou, mas não resistiu. Eslovênia e Lucas desistiram às 13 horas. Assim, restaram Lina, Scooby, DG e PA, disputando o quarto do líder.

Os três amigos cantaram e comentaram o quanto Linn estava se esforçando para permanecer na competição. Scooby elogiou o desempenho da amiga "Lina, tu é foda, parabéns. Sinistra, braba. Casca grossa demais." Paulo André concordou. "Mais braba que o mar!".

Com os incentivos, a cantora acabou prometendo a PA que os levaria para o cinema, caso fosse a líder da semana. "Eu levo...", disse, mas os ‘Crias’ argumentaram que não desistiriam, já que podem ser a opção dela para o paredão. Paulo André questionou: "Mas vai colocar a gente no paredão? Só tem as opções aqui...". Linn prometeu não colocá-los. Depois das promessas, Pedro Scooby convenceu os outros dois amigos a desistirem da liderança para que ela também pudesse ter a experiência, já que os três já haviam sido líderes. Paulo André concordou e os três desistiram juntos. Os três ainda carregaram a nova líder para dentro da casa.

A desistência incomodou Arthur Aguiar. O marido de Maíra Cardi afirmou que não havia sido uma escolha bem pensada e que um dos aliados iriam para o paredão. "Ela vai botar um de nós”, comentou, mas o pessimismo foi refutado por Pedro Scooby, que defendeu a sister. “O que ela fez na minha frente, cheguei a chorar. Já fui líder no bagulho, deixa ela ver a mãe dela...".