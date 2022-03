'BBB 22': Primeiro capítulo de 'Pantanal' e tentativa frustrada de tocar berrante são destaques

Confinados do 'BBB 22' assistem ao primeiro episódio de 'Pantanal' e se divertem com tentativas frustradas de tocar berrante. Foto: Globo e Globoplay

A noite da última quarta, 23, foi de Festa do Líder no Big Brother Brasil e, ao contrário das últimas comemorações, o “Sambanejo” do Arthur Aguiar foi de calmaria e cantoria. Tentando reunir energias para a Prova do Líder desta quinta, 24, os confinados da casa mais vigiada do Brasil passaram o dia mais tranquilo, sem muitas emoções.

Durante o dia, os brothers tiveram a honra de assistir ao primeiro capítulo de Pantanal. Após assistir ao episódio da novela que estreia dia 28 de março na Globo, alguns brothers tentaram tocar o berrante e falharam.

Antes disso, Douglas Silva explicou para Linn da Quebrada e Eliezer o que significava o termo “amassar”, que o ator e os amigos usam dentro da casa. Confira os destaques do dia:

O que é amassar?

Douglas Silva explica para os colegas de confinamento o que significa o termo 'amassar'. Foto: Globoplay

Uma das maiores dúvidas de alguns confinados do BBB 22 é sobre o que significa o termo "amassar". Durante um papo na sala, Eliezer questionou o que significava, e afirmou que ele e Linn da Quebrada estariam usando a palavra fora de contexto.

"É porque vocês saíam e falavam: 'Vou amassar', e estava eu e a Lina deitados, aí eu falei: 'Vamos amassar, Lina!'. E a Lina: 'Mas, afinal de contas, o que é amassar?' e eu falei: 'Eu não sei o que é amassar'", contou Eliezer.

Douglas Silva logo explicou para os parceiros de confinamento o que o termo significava: "Tipo assim: 'Está tirando onda. Está amassando'". "Amassar" pode ser usado como sinônimo para "arrasar".

É o último romântico!

No Raio-X desta quinta, 24, Gustavo mandou um recado para Laís: 'Primeira festa sem você foi tudo meio sem graça'. Foto: Feed BBB

Após curtir a Festa do Líder, Gustavo aproveitou o momento do Raio-X para desabafar e revelar que ainda está sentindo falta da amada Laís. “Quinta-feira pós-festa, ainda sentindo saudade de você Lalá… Primeira festa sem você foi tudo meio sem graça”, declarou o brother. A médica deixou o reality na última terça-feira, 22, e bateu recorde na porcentagem da eliminação, com 91,25%.

Primeiro capítulo de Pantanal no BBB 22

Na tarde desta quinta, 24, os moradores da casa mais vigiada do Brasil tiveram o privilégio de assistir ao primeiro capítulo da novela Pantanal. Para o público geral, a teledramaturgia estreia dia 28 de março.

Os brothers também desfrutaram de comidas típicas da região Centro Oeste do Brasil e receberam uma mensagem de Marcos Palmeira, ator que vai viver José Leôncio na produção da Globo.

“Estou aqui invadindo a casa de vocês para contar uma novidade. Na verdade, a novidade é para vocês que estão confinados, porque aqui fora, todo mundo já sabe. Na próxima segunda-feira, 28, vai estrear aqui na Globo, a nova novela das 21h, Pantanal”, contou o ator.

“É uma nova versão de um dos clássicos da dramaturgia brasileira, onde eu faço José Leôncio na segunda fase. Então, sem mais delongas, hoje vocês vão assistir, em primeiríssima mão, o primeiro capítulo da novela. Divirtam-se, espero que gostem”, concluiu Marcos Palmeira.

Enquanto assistiam ao primeiro capítulo da novela, Natália ficou emocionada com as primeiras imagens da trama e não segurou as lágrimas durante o episódio.

Tentativa de tocar berrante

Após exibição do primeiro capítulo de 'Pantanal', brothers se divertem com berrante ➡️ https://t.co/BGT45KmVuw#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/OhkUV4wlMm — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2022

Após assisterem ao primeiro capítulo de Pantanal, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby tentaram tocar um berrante que estava no local onde a novela foi exibida. Mas, sem muita sorte, a tentativa foi em vão e eles não tiveram sucesso.

Arthur Aguiar se divertiu com a cena e comparou o barulho que o amigo, P.A., estava fazendo com um "peido". O grupo riu e todos concordaram com a comparação que o ator fez. Em seguida, o atleta conseguiu tocar o instrumento corretamente e todos vibraram com a conquista. "[Paulo André] É o nosso Leôncio", brincou Douglas Silva, citando o protagonista da novela.

Nesta quinta-feira, 24, acontece a Prova do Líder - que ainda não foi revelada se será de resistência ou não. O reality começa após o penúltimo capítulo da novela Um Lugar Ao Sol.