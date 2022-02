BBB 22: Preocupados com linchamentos virtuais, familiares de Maria pedem empatia

Maria protagonizou o último caso de expulsão no 'Big Brother Brasil'. A decisão da equipe do programa veio após um episódio durante o jogo da discódia. Na ocasião, a cantora acertou um balde, que fazia parte do jogo, na cabeça da participante Natália. Produtores consideraram que houve agressão e ela foi desclassificada. Foto: Reprodução/TV Globo

Após a eliminação de Maria, integrante do BBB 22, que foi expulsa após agredir Natália Deodato durante o jogo da discórdia na última segunda-feira,14, familiares da atriz se pronunciaram sobre o acolhimento da brother fora da casa.

A mãe, Alba Michele, usou as redes sociais para falar que entendia a revolta do público do reallity, mas pediu o fim do linchamento contra a filha. “A escolha do amor incondicional é minha e esse amor, só as mães conhecem! Vitória, você é muito maior que a Maria”

“Esse é o BBB do perdão, a gente não precisa mais de linchamento. Que ela venha para onde ela sabe que vai encontrar amor e acolhimento”, comentou no stories do Instagram Alba Michele.

Assim como a mãe da participante, a irmã, Gabriela Andrade, usou o nome de nascimento em favor da irmã nas redes sociais. “Vitória, eu te amo mais que tudo”. Na casa, Maria já havia comentado com os outros brothers sobre a saudade de ser a Vitória e de estar longe dos holofotes. “Nunca fui Maria por tanto tempo. Tem uma hora que só queria ouvir meus amigos me chamando de Vitória”, comentou a participante durante a última festa do líder, na quarta-feira, 10.