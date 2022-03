‘BBB 22’: pós-jogo da discórdia tem choro e brother apelidado de ‘Pinóquio’

Jogo da discórdia do ‘BBB 22’ foi marcado por discussões e atritos. Foto: TV Globo

Após a treta generalizada que rolou depois da formação do paredão, o jogo da discórdia no BBB 22 manteve o clima de atrito. Na dinâmica, os brothers precisaram definir quem eles achavam incoerente e explicar o porquê.

Com quatro indicações, Eliezer foi tido como o mais incoerente da casa. O que pegou para ele foi a aproximação repentina com Natália no dia da votação, que foi visto por alguns como interesse para se salvar.

Arthur Aguiar e Jade Picon, que estão protagonizando o paredão da semana, também trocaram acusações. Para ela, o ator mostrou incoerência em não votar nela ou colocá-la no monstro, mesmo ambos tendo um atrito declarado.

Já para ele, a influenciadora não teve coerência quando ganhou o líder, disse que ele poderia ficar tranquilo pois não seria indicado e na hora da votação surpreendeu a todos votando nele. O que ele julgou como uma “facada nas costas”.

O discurso de Jade no ao vivo para se defender do paredão também foi alvo de críticas. Ela disse que doaria o prêmio do programa a instituições de caridade. Arthur Aguiar classificou como “apelativo”.

Em seguida, Gustavo disparou: “Ontem me senti incomodado, pois achei os 30 segundos mais apelativos que eu já vi aqui no programa”. Segundo ele, não existia necessidade dela dizer o que faria com o prêmio.

GUSTAVO MACETOU COM FORÇA A NOJENTA DA JADE QUE SABOR #BBB22 pic.twitter.com/Il9NYSKYpS — Drii (@ninadrii) March 8, 2022

Arthur e Laís conversam

Rivais declarados dentro do jogo do BBB, Arthur Aguiar e Laís conversaram depois do jogo da discórdia. Em clima de paz, a sister pediu desculpas pelo desentendimento quando Arthur a colocou no monstro.

“Não vou falar que arrependi, mas que repensei. Não gostei daquela troca, não gostei do que fiz e você retrucou e a gente discutiu na frente do Tadeu e de um monte de gente. Peço desculpas, não queria ter feito isso.”

E rolou até choro. “Você parece ser um pai gigante, sua filha é linda e maravilha, e quero ter a oportunidade de conhecer a sua família. Eu fico tentando não misturar relação com o jogo, porque eu quero conhecer um pouco da sua vida e de você”, disse a médica emocionada.

Laís soltou a mão da Jade e ainda empurrou ela do penhasco #bbb22 pic.twitter.com/6RJEOi0tIq — Bic Müller  (@bicmuller) March 8, 2022

Pinóquio

Durante o jogo da discórdia, Eliezer confessou que não votou em Douglas Silva, mesmo com a combinação feita pelos integrantes do quarto lollipop. E isso acabou gerando uma certa desconfiança.

“O Eli mentiu para a gente. Ele já tinha contado para o DG antes da votação que não ia votar nele”, disse Jade.

Em outro momento, ainda chateada com o ocorrido, ela disparou para Eliezer enquanto ele entrava dentro do quarto: “Seu nariz passou pela porta, Pinóquio?”. O brother quis entender o motivo do apelo e Laís disse que foi por ele ter mentido sobre o voto no DG.