'BBB 22': Pedro Scooby é o novo líder e Douglas Silva está imune

Pedro Scooby venceu a prova do líder desta semana no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Pedro Scooby é o líder da semana no Big Brother Brasil 22. Na prova, patrocinada pela C&A, os brothers tiveram que percorrer alguns ambientes em busca de três cards.

Douglas Silva terminou a disputa em segundo lugar e, por isso, ganhou a imunidade. Em terceiro, Eliezer teve direito a uma pulseira do vip. Além do líder e Eli, estão também no vip: Arthur Aguiar, Jade Picon, Paulo André e DG.

Pela sétima semana da xepa, Jessilane chorou. "Ai, Deus, que o Senhor tenha algo muito bom para mim, porque eu estou passando por uma provação, viu?", disse ela.

Esta não é a primeira vez que Scooby vence a prova do líder, ele já ganhou outras duas vezes - inclusive a da semana passada. Mas como as provas vencidas foram feitas em duplas, o surfista cedeu a liderança para DG e PA, respectivamente.

Estratégias e teorias

Com o novo líder, a casa já começou as especulações sobre o jogo. Eslôvenia acredita que Jessilane será indicada por Scooby e que a casa vai votar nela, em Laís ou em Vyni.

Jade Picon também está achando que poderá ir ao paredão pela casa. "Mas a Jade, se ela for, ela volta. O resto a gente não sabe", disse Laís. E a influenciadora rebateu: "Você não sabe [se eu volto]."

Na área externa, alguns participantes começaram a levantar teorias sobre a dinâmica da semana. Para Gustavo, existe chance de ter contragolpe. E, se tiver, Arthur acha que Jade poderá ser puxada.

Gustavo também levantou a hipótese do big fone tocar. E acertou. Neste sábado, 5, o telefone toca durante o programa ao vivo e quem atender está no paredão e poderá indicar alguém também para a berlinda.

Acerta y acerta. ✅ "Pode ter um big fone cara...ou você já está no paredão!" pic.twitter.com/RpHqQHyxZy — Gustavo Beats (@gustavo_beats) March 4, 2022

Dinâmica da semana

No sábado, antes do big fone tocar, acontece a prova do anjo e quem vencer poderá imunizar uma pessoa na hora da votação, que acontece no domingo, 6.

Se o telefone for atendido por Scooby, que é líder, ou DG, que está imune, a dinâmica será diferente. Caso um deles atenda, será preciso mandar alguém para o paredão e esse indicado puxa outra pessoa.

A votação desta semana acontece no confessionário e o mais votado pela casa disputa a prova Bate e Volta com os dois emparedados pelo big fone.

Na próxima semana, Pedro Scooby terá o poder de vetar uma pessoa da prova do líder.