'BBB 22': Paulo André reclama de discurso de Lina e aponta 'jogo sujo'

Indicado ao paredão por Linn da Quebrada, Paulo André não gostou da justificativa usada pela sister. Foto: Globoplay

A formação do décimo paredão do BBB 22 acabou dando uma sacudida no grupo dos meninos do quarto Grunge e colocou dois deles juntos na berlinda.

Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva adotaram uma postura antijogo em diversos momentos da edição. A última atitude deles foi de entregar a Prova do Líder para Linn da Quebrada.

Como consequência, a sister acabou indicando PA diretamente ao paredão. Apesar do voto já ser esperado, o atleta não curtiu o discurso usado pela cantora na hora da indicação. "Não quero me precipitar nas palavras... ela jogou sujo."

Ele reclamou de Lina ter usado como justificativa o fato dele ter dado o Monstro para Eslovênia e Lucas, que estavam no Vip e, por isso, acabaram indo para a Xepa. "Ela estava rindo disso aqui", lembrou.

Scooby disse que estava tudo certo e não se mostrou arrependido em ter cedido a liderança, pois fez "de coração". Paulo, no entanto, mostrou que ficou chateado: "Mas ela chegar no ao vivo e meter essa."

Paulo André reclama de discurso de Linn da Quebrada após indicação: "Não quero me precipitar nas palavras, mas ela jogou sujo! 'Tirou duas pessoas do meu VIP' [relembra o discurso da sister]... ela estava rindo disso aqui...." ➡️ https://t.co/GxUIIOLTzP #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/3ypDbnmiwb — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2022

O jogo de Lucas

Pela primeira vez no paredão, Lucas conseguiu se manter 10 semanas no jogo tendo aliados em todos os grupos da casa. Em conversa com Eslovênia, o brother analisou sua postura no reality show.

"Minha trajetória foi assim. O jogo todo. Eu só tenho você aqui. Se eu não fizesse o que tinha que fazer, se eu não tentasse jogar com uma aliança ali, uma aqui, eu já teria saído."

No entanto, a pernambucana ponderou sobre a profundidade das amizades criadas por ele. "Eu criei relações aqui que eu sabia que se eu fosse para o paredão elas iriam ficar aqui comigo até eu ficar bem. Para mim, isso é muito importante."

Eslô observou a ausência das comadres (Lina, Jessilane e Natália) ao lado de Lucas agora que ele está no paredão.

"A gente se gosta, é amigo, mas não sei qual é a profundidade disso. Eu gosto delas e entendo também. Não fico chateado também, não. Você estando aqui comigo é suficiente."